Раскрыты сроки выхода нового Mac Pro и следующего масштабного обновления macOS

Компания Apple активно тестирует новый профессиональный компьютер под управлением macOS 13.3. По данным Bloomberg, именно с этой версией ОС он должен поступить в продажу.
С учётом того, что macOS 12.3 вышла в марте 2022 года, а macOS 11.3 — в апреле 2021 года, можно предположить, что релиз новой версии ОС и анонс компьютера состоится этой весной.
Ранее стало известно, что новый Mac Pro сохранит дизайн «тёрки» из 2019 года, но наконец-то получит фирменный чип Apple (предположительно M2 Ultra) вместо процессоров Intel.
По словам журналиста Bloomberg Марк Гурмана, обновлённые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на M2 Pro/M2 Max также прошли тестирование с macOS 13.3, и могут быть анонсированы на весенней презентации.
С декабря Apple тестирует обновление macOS 13.2, которое не содержит масштабных изменений, поэтому, вполне вероятно, что версия macOS 13.3 предложит сразу несколько интересных нововведений.
Видимо, Apple планирует наверстать упущенное осенью прошлого года и обновить сразу несколько моделей Mac в ближайшие несколько месяцев.