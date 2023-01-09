Назван самый популярный компьютер Apple. Спорим, вы не угадаете?

Аналитики CIRP провели опрос среди пользователей компьютеров Apple, чтобы выявить самые популярные модели Mac.Безусловно, лидерами по продажам являются ноутбуки бренда — на них приходится около 74% от всех поставленных компьютеров Apple за последний год.Интересно, что MacBook Pro и MacBook Air почти одинаково востребованы среди покупателей, но «профессиональные» модели выбирают чаще — 54% против 46%. Скорее всего, такой результат обусловлен низким ценником базовой «прошки» в $1299, что вполне сравнимо с MacBook Air.В случае с настольными компьютерами самым популярным устройством стал iMac — 50% покупателей этой категории девайсов предпочли именно моноблок Apple с шикарным 24-дюймовым дисплеем и комплектными клавиатурой и мышью. На удивление за ним следует Mac Pro с 43%, который остаётся единственным компьютером компании на процессорах Intel, стоит от $5999 и не предназначен для обычного домашнего использования.На долю Mac mini и Mac Studio приходится по 4% от поставок настольных компьютеров Apple, и по 1% от общего объёма продаж Mac.Таким образом, самой популярной моделью Mac на сегодняшний день является MacBook Pro.Кстати, 79% респондентов заявили, что используют свой Mac для личных целей, 34% — для обучения и 49% — для бизнеса.