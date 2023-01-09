Apple Mac

Назван самый популярный компьютер Apple. Спорим, вы не угадаете?

Фархад

Apple Mac

Аналитики CIRP провели опрос среди пользователей компьютеров Apple, чтобы выявить самые популярные модели Mac.

Безусловно, лидерами по продажам являются ноутбуки бренда — на них приходится около 74% от всех поставленных компьютеров Apple за последний год.

Интересно, что MacBook Pro и MacBook Air почти одинаково востребованы среди покупателей, но «профессиональные» модели выбирают чаще — 54% против 46%. Скорее всего, такой результат обусловлен низким ценником базовой «прошки» в $1299, что вполне сравнимо с MacBook Air.

CIRP Mac

В случае с настольными компьютерами самым популярным устройством стал iMac — 50% покупателей этой категории девайсов предпочли именно моноблок Apple с шикарным 24-дюймовым дисплеем и комплектными клавиатурой и мышью. На удивление за ним следует Mac Pro с 43%, который остаётся единственным компьютером компании на процессорах Intel, стоит от $5999 и не предназначен для обычного домашнего использования.

На долю Mac mini и Mac Studio приходится по 4% от поставок настольных компьютеров Apple, и по 1% от общего объёма продаж Mac.

Таким образом, самой популярной моделью Mac на сегодняшний день является MacBook Pro.

Кстати, 79% респондентов заявили, что используют свой Mac для личных целей, 34% — для обучения и 49% — для бизнеса.

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Источник:
9to5Mac
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