На AliExpress сегодня стартовала главная распродажа года. Скидки на товары достигают 70 процентов. Отличной момент, чтобы закупиться техникой, на которую весь год откладывал деньги. В этой заметке представляем вашему вниманию подборку беспроводных наушников со сниженными ценами.
Если вам понравился какой-либо лот, то лучше поторопиться с его заказом, поскольку количества товаров тают на глазах.
Huawei FreeBuds Pro за 10 053 р.
Новинка этого года с системой активного шумоподавления от Huawei. Помимо этого, вместе с этим гаджетом вы получите 7 часов автономной работы, поддержку Bluetooth 5.2 и беспроводной зарядки. Товар отмечен значком Plus, а это означает наличие ускоренной доставки и удобного возврата.
Промокод: MNOGO
Tronsmart Onyx Ace за 1 412 р.
Этот бренд неплохо себя зарекомендовал в производстве портативных Bluetooth-колонок. Onyx Ace — это бюджетные наушники в форм-факторе вкладышей, а это значит, что они подойдут тем, кто не любит вакуумные «затычки». По характеристикам здесь всё в порядке: Bluetooth 5.0, apt-x, 5 часов автономной работы и 24 часа с кейсом, сенсорное управление и USB-С для зарядки. Значок Plus на месте.
Промокод: MOGU
Ugreen TWS за 1 300 р.
Еще один известный производитель качественных аксессуаров запустил линейку беспроводных наушников. Всего за 1 300 рублей вы получите 15 часов работы с учетом кейса, защиту IPX5, Bluetooth 5.0 и поддержку кодека AAC. Имеется опция Plus.
Baseus WM01 за 967 р.
Бренд Baseus хорошо знаком постоянным покупателям площадки AliExpress по качественным кабелям, пауэрбэнкам и защитным аксессуарам. В продуктовой линейке производителя имеются также и беспроводные наушники. К примеру, модель WM01 оснащена поддержкой Bluetooth 5.0, а вес одного наушника составляет всего 4 грамма. Устройство обеспечивает 25 часов автономной работы с учетом кейса. Опция Plus на месте.
Edifier X3 за 1 442 р.
Бюджетный топ-селлер на Ali — огромное количество отзывов и заказов. Наушники с минималистичным дизайном поддерживают Bluetooth 5.0 и кодек apt-x, а время автономной работы составляет 24 часа с учетом кейса. Не обошлось и без «плюса».
Промокод: MOGU
Xiaomi Mi Air SE 2 за 2 074 р.
Какая же подборка с Ali без Xiaomi? Эти вкладыши поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC, а также могут поставить воспроизведение на паузу, если извлечь наушник из уха. Гаджет продается в разделе Tmall, а это означает быструю доставку со складов в России. Производитель с кейсом обещает до 20 часов автономной работы. Для чистого звука используется система двойных микрофонов.
Промокод: ALISKIDKA
Realme Buds Air Pro за 5 055 р.
Беспроводные внутриканальные наушники от бренда, который успел зарекомендовать себя с отличного соотношения цены и качества. Имеется система активного шумоподавления, низка задержка, а время автономной работы, по словам производителя, составляет 25 часов. Также не обошлось без режима прозрачности, который позволяет общаться с собеседником, не вынимая наушников из ушей. Система с двойным микрофоном обеспечивает передачу чистого звука.
Промокод: HALAVA
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- KUPLU — скидка 70 рублей при заказе от 400 рублей
- MOGU — скидка 150 рублей при заказе от 1000 рублей
- ALISKIDKA — скидка 250 рублей при заказе от 2000 рублей
- HALAVA — скидка 500 рублей при заказе от 5000 рублей
- HOCHU — скидка 800 рублей при заказе от 7000 рублей
- MNOGO — скидка 1000 рублей при заказе от 10 000 рублей
- SOBYTIE — скидка 1800 рублей при заказе от 18 000 рублей
- URASALE — скидка 3000 рублей при заказе от 35 000 рублей
- GALKINSALE — скидка 4000 рублей при заказе от 45 000 рублей
- PRAZDNIK — скидка 5000 рублей при заказе от 60 000 рублей
Заказал себе зарядок с USB-C и кабелей, в том числе магнитный MagSafe.
У кого хватает времени и нервов — вылавливают)) я по настроению морочусь...