AirPods
На AliExpress сегодня стартовала главная распродажа года. Скидки на товары достигают 70 процентов. Отличной момент, чтобы закупиться техникой, на которую весь год откладывал деньги. В этой заметке представляем вашему вниманию подборку беспроводных наушников со сниженными ценами.

Если вам понравился какой-либо лот, то лучше поторопиться с его заказом, поскольку количества товаров тают на глазах.

Huawei FreeBuds Pro за 10 053 р.

Huawei FreeBuds Pro

Новинка этого года с системой активного шумоподавления от Huawei. Помимо этого, вместе с этим гаджетом вы получите 7 часов автономной работы, поддержку Bluetooth 5.2 и беспроводной зарядки. Товар отмечен значком Plus, а это означает наличие ускоренной доставки и удобного возврата.

Промокод: MNOGO

Tronsmart Onyx Ace за 1 412 р.

Tronsmart Onyx Ace

Этот бренд неплохо себя зарекомендовал в производстве портативных Bluetooth-колонок. Onyx Ace — это бюджетные наушники в форм-факторе вкладышей, а это значит, что они подойдут тем, кто не любит вакуумные «затычки». По характеристикам здесь всё в порядке: Bluetooth 5.0, apt-x, 5 часов автономной работы и 24 часа с кейсом, сенсорное управление и USB-С для зарядки. Значок Plus на месте.

Промокод: MOGU

​​Ugreen TWS за 1 300 р.

Ugreen TWS

Еще один известный производитель качественных аксессуаров запустил линейку беспроводных наушников. Всего за 1 300 рублей вы получите 15 часов работы с учетом кейса, защиту IPX5, Bluetooth 5.0 и поддержку кодека AAC. Имеется опция Plus.

Baseus WM01 за 967 р.

Baseus WM01

Бренд Baseus хорошо знаком постоянным покупателям площадки AliExpress по качественным кабелям, пауэрбэнкам и защитным аксессуарам. В продуктовой линейке производителя имеются также и беспроводные наушники. К примеру, модель WM01 оснащена поддержкой Bluetooth 5.0, а вес одного наушника составляет всего 4 грамма. Устройство обеспечивает 25 часов автономной работы с учетом кейса. Опция Plus на месте.

Edifier X3 за 1 442 р.

Edifier X3

Бюджетный топ-селлер на Ali — огромное количество отзывов и заказов. Наушники с минималистичным дизайном поддерживают Bluetooth 5.0 и кодек apt-x, а время автономной работы составляет 24 часа с учетом кейса. Не обошлось и без «плюса».

Промокод: MOGU

Xiaomi Mi Air SE 2 за 2 074 р.

Xiaomi Mi Air SE 2

Какая же подборка с Ali без Xiaomi? Эти вкладыши поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC, а также могут поставить воспроизведение на паузу, если извлечь наушник из уха. Гаджет продается в разделе Tmall, а это означает быструю доставку со складов в России. Производитель с кейсом обещает до 20 часов автономной работы. Для чистого звука используется система двойных микрофонов.

Промокод: ALISKIDKA

Realme Buds Air Pro за 5 055 р.

Realme Buds Air Pro

Беспроводные внутриканальные наушники от бренда, который успел зарекомендовать себя с отличного соотношения цены и качества. Имеется система активного шумоподавления, низка задержка, а время автономной работы, по словам производителя, составляет 25 часов. Также не обошлось без режима прозрачности, который позволяет общаться с собеседником, не вынимая наушников из ушей. Система с двойным микрофоном обеспечивает передачу чистого звука.

Промокод: HALAVA


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Что урвать на распродаже 11.11 на Aliexpress? Стильные смарт-часы Mibro Air дешевле 30 баксов Что урвать на распродаже 11.11 на Aliexpress? Стильные смарт-часы Mibro Air дешевле 30 баксов

8 лучших смартфонов на распродаже 11.11 на AliExpress 8 лучших смартфонов на распродаже 11.11 на AliExpress

Телевизор coocaa S3G — новый бренд для России с топовыми скидками к 11.11 Телевизор coocaa S3G — новый бренд для России с топовыми скидками к 11.11