На AliExpress сегодня стартовала главная распродажа года. Скидки на товары достигают 70 процентов. Отличной момент, чтобы закупиться техникой, на которую весь год откладывал деньги. В этой заметке представляем вашему вниманию подборку беспроводных наушников со сниженными ценами.Если вам понравился какой-либо лот, то лучше поторопиться с его заказом, поскольку количества товаров тают на глазах.Новинка этого года с системой активного шумоподавления от Huawei. Помимо этого, вместе с этим гаджетом вы получите 7 часов автономной работы, поддержку Bluetooth 5.2 и беспроводной зарядки. Товар отмечен значком Plus, а это означает наличие ускоренной доставки и удобного возврата.Промокод:Этот бренд неплохо себя зарекомендовал в производстве портативных Bluetooth-колонок. Onyx Ace — это бюджетные наушники в форм-факторе вкладышей, а это значит, что они подойдут тем, кто не любит вакуумные «затычки». По характеристикам здесь всё в порядке: Bluetooth 5.0, apt-x, 5 часов автономной работы и 24 часа с кейсом, сенсорное управление и USB-С для зарядки. Значок Plus на месте.Промокод:Еще один известный производитель качественных аксессуаров запустил линейку беспроводных наушников. Всего за 1 300 рублей вы получите 15 часов работы с учетом кейса, защиту IPX5, Bluetooth 5.0 и поддержку кодека AAC. Имеется опция Plus.Бренд Baseus хорошо знаком постоянным покупателям площадки AliExpress по качественным кабелям, пауэрбэнкам и защитным аксессуарам. В продуктовой линейке производителя имеются также и беспроводные наушники. К примеру, модель WM01 оснащена поддержкой Bluetooth 5.0, а вес одного наушника составляет всего 4 грамма. Устройство обеспечивает 25 часов автономной работы с учетом кейса. Опция Plus на месте.Бюджетный топ-селлер на Ali — огромное количество отзывов и заказов. Наушники с минималистичным дизайном поддерживают Bluetooth 5.0 и кодек apt-x, а время автономной работы составляет 24 часа с учетом кейса. Не обошлось и без «плюса».Промокод:Какая же подборка с Ali без Xiaomi? Эти вкладыши поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC, а также могут поставить воспроизведение на паузу, если извлечь наушник из уха. Гаджет продается в разделе Tmall, а это означает быструю доставку со складов в России. Производитель с кейсом обещает до 20 часов автономной работы. Для чистого звука используется система двойных микрофонов.Промокод:Беспроводные внутриканальные наушники от бренда, который успел зарекомендовать себя с отличного соотношения цены и качества. Имеется система активного шумоподавления, низка задержка, а время автономной работы, по словам производителя, составляет 25 часов. Также не обошлось без режима прозрачности, который позволяет общаться с собеседником, не вынимая наушников из ушей. Система с двойным микрофоном обеспечивает передачу чистого звука.Промокод: