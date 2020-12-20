Немецкий сайт WinFuture раскрыл подробную информацию о смартфоне Galaxy S21 Ultra — топовом устройстве из флагманской линейки Galaxy S21, которую Samsung планирует представить в январе 2021 года. Опубликованы пресс-рендеры этой новинки, её подробные технические характеристики и особенности, даже стала известна цена.
Galaxy S21 Ultra получит экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей. Он полностью плоский, без закруглений по краям. Смартфон поддерживает управление стилусом S Pen, как у серии Galaxy Note, хотя в корпусе нет слота его для хранения. Приобрести стилус можно будет отдельно, в продаже также появятся чехлы с отсеком, куда его можно будет помещать.
Фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе в верхней части экрана, она 40-мегапиксельная с датчиком 1/2,8 дюйма, 80-градусным охватом и системой автофокуса.
Основная камера состоит из четырёх модулей и системы фазовой и лазерной автофокусировки. Главный модуль — 108-мегапиксельный с датчиком 1,33 дюйма, размером пикселя 0,8 мкм, 79-градусным охватом и оптической стабилизацией. Также используются два 10-мегапиксельных модуля телефото с оптической стабилизацией, у одного из них 3-кратный оптический зум и угол охвата 35 градусов, а у второго 10-кратный зум и охват всего 10 градусов. Также используется ультраширокий 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2,2, углом обзора 120 градусов, размером пикселя 1,4 мкм и отдельной автофокусировкой.
Galaxy S21 Ultra будет продаваться в Европе по цене от 1399 евро за версию со 128-гигабайтным накопителем. В пересчёте на российскую валюту это составляет 125,5 тысяч рублей.
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