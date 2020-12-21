











Благодаря утечке из приложения Samsung мы теперь знаем всё о грядущих наушниках Galaxy Buds Pro. Они получат аналог функции пространственного звука AirPods Pro.Приложение Galaxy Wearable, которое используется для управления смарт-часами и наушниками от Samsung, получило обновление в магазине Galaxy Store раньше запланированного срока. В нём появилось упоминание неанонсированных наушников Galaxy Buds Pro, а также из функций.Как и в случае с Galaxy Buds+ и Live, новинка получит несколько предустановок эквалайзера в приложении, а также настраиваемые сенсорные элементы управления, возможность читать уведомления вслух, опцию поиска наушников и несколько других функций. Также есть раздел для шумоподавления, хотя он немного отличается от того, что мы видели в Galaxy Buds Live. Поимо этого, появилась функция окружающего звука, которая позволяет слышать происходящее вокруг, не снимая наушников.Samsung Galaxy Buds Pro получат три ключевых особенности. Во-первых, появится функция обнаружения голоса. Она определяет, когда вы говорите, и снижает громкость воспроизведения, а также включает сквозную передачу звука, чтобы вы могли вести короткие разговоры, не снимая наушников и не приостанавливая воспроизведение музыки. Samsung также добавляет функцию балансировки звучания для людей с ограниченными возможностями.Возможно, наиболее примечательным будет аналог функции пространственного звука, которая есть в наушниках Apple AirPods Pro и Max. Это возможность может создавать систему искусственного объемного звука, которая изменяется в зависимости от положения вашей головы. Есть небольшая оговорка, эта новая функция в Galaxy Buds Pro будет работать только в связке со смартфоном Samsung на Android 11.В приложении также просочились три рендера Buds Pro. Ожидается, что Samsung представит новинку в январе вместе с серией смартфонов Galaxy S21. Пока нет информации о ценах, скорее всего, стоимость новых наушников составит около 200 долларов.