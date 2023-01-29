Realme 10 Pro и 10 Pro+ появились в российских магазинах. На старте — со скидкой

7 февраля в России начнутся продажи смартфонов Realme 10 Pro и 10 Pro+. Некоторые магазины уже получили эти новинки и выставили их на витрины. Судя по ценникам, на старте продаж цены будут снижены на несколько тысяч рублей.
Цены:
Realme 10 Pro (8 + 128 ГБ): 24 999 р. вместо 27 999 р.
Realme 10 Pro (8 + 256 ГБ): 27 999 р. вместо 30 999 р.
Realme 10 Pro+ (8 + 128 ГБ): 32 999 р. вместо 35 999 р.
Realme 10 Pro+ (12 + 256 ГБ): 36 999 р. вместо 39 999 р.
В смартфонах используется экран диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц, камера на 108 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Отличия моделей в экране, процессоре и мощности зарядки: у Realme 10 Pro — IPS-матрица, чип Snapdragon 695 и 33-ваттный адаптер, а в Realme 10 Pro+ применяется AMOLED, MediaTek Dimensity 1080 и 67-ваттное зарядное устройство.
Известно, что Realme совместно с компанией Coca-Cola выпустят Realme 10 Pro в версии Coca-Cola Edition, но о её продажах в России пока не сообщалось.