Компания realme анонсировала выпуск смартфона realme 8. Он станет «наследником» модели realme 7, которая довольно популярна в нескольких странах мира, включая Россию.
Судя по тизеру, который опубликовал в твиттере генеральный директор индийского подразделения realme, смартфон realme 8 будет оснащён камерой с разрешением 108 Мп. Известны и другие характеристики этой новинки — по слухам, она получит процессор MediaTek Dimensity 720, 8 ГБ оперативной памяти, экран с частотой обновления 90 или 120 Гц, а также Android 11 с фирменной оболочкой realme UI в качестве операционной системы.
По традиции realme может выпустить улучшенную версию этого смартфона — realme 8 Pro — с ещё более привлекательными характеристиками. Полноценный анонс новинок запланирован на 26 февраля.
Общемировые продажи смартфонов realme за последний год выросли в десятки раз, чему способствовала агрессивная ценовая политика. Компания выпускает не так много моделей, но все довольно привлекательны как по дизайну, так и характеристикам, при этом они стоят гораздо дешевле конкурентов. realme 8 станет первым смартфоном бренда со 108-мегапиксельной камерой и может вообще оказаться самым доступным на рынке устройством с камерой, обладающим столь высоким разрешением.
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