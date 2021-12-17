



По данным аналитиков Tinkoff Data, этой осенью в России в среднем в 2,2 раза увеличился спрос на различные компьютерные комплектующие в сравнении с тем, что было год назад. Покупатели в основном приобретают компоненты для игровых компьютеров и прежде всего видеокарты.



С сентября по ноябрь в России продано в 8,2 раза больше видеокарт, чем за прошлогоднюю осень. Наибольший спрос наблюдается в ценовой категории от 15 до 30 тысяч рублей (бюджетные варианты с памятью 4 ГБ). Аналитики связывают этот ажиотаж с тем, что такие видеокарты подешевели (поскольку перестали быть эффективными в майнинге), а также, как ни парадоксально, с тем, что всё больше людей хотят попробовать майнить криптовалюту на своих домашних ПК.



Самые востребованные видеокарты в России:





NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

AMD Radeon RX 580 8Gb

NVIDIA GeForce RTX 3060 8G

AMD Radeon RX590 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1660 6Gb

Спрос на блоки питания увеличился в 4 раза, внутренние накопители — 1,5 раза, процессоры — 1,4 раза, наборы для самостоятельного сбора и ремонта компьютеров — 3,5 раза, принтеры и МФУ — 2,8 раза. Также выросла популярность корпусов, материнских плат и модулей оперативной памяти. Не исключено, что россияне ищут способы сэкономить всё реже покупают готовые игровые решения, предпочитая самостоятельно собирать компьютеры из тех компонентов, которые продаются по приемлемым ценам.





