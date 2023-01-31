–11
Россияне перенасытились ноутбуками — цены упали на треть
Александр Кузнецов —
По данным «Известий», в России закончился дефицит ноутбуков, который наблюдался во второй половине 2022 года. Из-за этого цены на ноутбуки снизились на 15-30 процентов.
В магазинах стало гораздо меньше ноутбуков европейских, американских, японских и южнокорейских брендов, их заменили устройства из Китая, а также гаджеты российских торговых марок. Аналитики ожидают дальнейшего изменения ассортимента, увеличения предложений и, как следствие, снижения цен.
Ноутбуки некоторых зарубежных брендов ввозятся в Россию методом параллельного импорта и русифицируются на месте — например, нанесением кириллицы на клавиатуру с помощью покраски или лазерной гравировки. Часть китайских компаний не прекращали поставки, а затем, увидев освободившуюся нишу, нарастили их. Кроме того, на российский рынок вышли бренды, которые раньше вообще не отправляли в Россию свои устройства (как правило, они выпускают низкобюджетные устройства).
Из-за увеличения конкуренции цены приходится снижать всем, в том числе вендорам, которые давно присутствуют в России и привыкли формировать определённое ценообразование. Российские ритейлеры смогли увеличить свой ассортимент в сравнении с докризисными временами (например, в «М.Видео» представлено около 700 моделей ноутбуков, что на 30% больше, чем годом ранее).
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia