Российские процессоры «Байкал» поступят в продажу и будут стоить дороже конкурентов. Поддержим?





Российский производитель iRU запланировал запустить продажи компьютеров с процессором «Байкал-М». По предварительным прогнозам, отечественная новинка поступит на полки магазинов в ближайшее полугодие.





Ранее предполагалось, что чипы собственного производства будут производиться исключительно для государственных нужд, однако, дефицит комплектующих во всем мире внес свои коррективы.





«Байкал-М» составит конкуренцию таким производителям как Lenovo и Intel, но есть нюанс. При аналогичной мощности, стоимость такого процессора будет выше на 15-20%. Подобная ситуация может оттолкнуть потенциального покупателя, но если спрос будет, то уже через 10 лет продукт сможет конкурировать с западными производителями, что позволит снизить цену.





Компания iRU уже занималась поставками ПК с материнскими платами, оперативной памятью и жесткими дисками российских производителей для «Ситилинка». Возможно, уже осенью компьютеры на базе процессора «Байкал-М» появятся на полках магазинов.