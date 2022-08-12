Российский электрокар Evolute i-Pro будет доступен всем. Берем?

«Планируемая РРЦ будет менее 3 млн рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 млн рублей».



Электрический седан российского бренда смогут купить все желающие. Ориентировочная цена на Evolute i-Pro составит около двух миллионов рублей. Ранее предполагалось, что автомобиль будет доступен только корпоративным клиентам.Как сообщает источник, первым автомобилем российской компании Evolute, станет электрический седан модели i-Pro. По заявлениям минпромторга РФ, новинку можно будет увидеть уже в августе в рамках онлайн презентации. В сентябре компания планирует приступить к производству и реализации Evolute i-Pro.Ранее предполагалось, что первая модель российского бренда будет доступна только корпоративным клиентам. Компания опровергла слухи и заверяет, что автомобиль будет доступен всем желающим. Также можно предположить, что седан будет дешевле Vesta NG, которая стоит около 2,5 миллиона рублей.Что касается характеристик, седан i-Pro создан на базе Dongfeng Aeolus E70. Габариты автомобиля составляют 4680×1720×1530 мм, колесная база — 2700 мм. Электромобиль будет оснащаться 163-сильным электромотором и батареей на 53 кВт⋅ч. Пробег по циклу NEDC составляет 420 км.