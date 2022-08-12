Автомобили Россия

Российский электрокар Evolute i-Pro будет доступен всем. Берем?

Артем
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Электрический седан российского бренда смогут купить все желающие. Ориентировочная цена на Evolute i-Pro составит около двух миллионов рублей. Ранее предполагалось, что автомобиль будет доступен только корпоративным клиентам.

Как сообщает источник, первым автомобилем российской компании Evolute, станет электрический седан модели i-Pro. По заявлениям минпромторга РФ, новинку можно будет увидеть уже в августе в рамках онлайн презентации. В сентябре компания планирует приступить к производству и реализации Evolute i-Pro.

Ранее предполагалось, что первая модель российского бренда будет доступна только корпоративным клиентам. Компания опровергла слухи и заверяет, что автомобиль будет доступен всем желающим. Также можно предположить, что седан будет дешевле Vesta NG, которая стоит около 2,5 миллиона рублей.

Производитель подчеркнул:

«Планируемая РРЦ будет менее 3 млн рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 млн рублей».

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Что касается характеристик, седан i-Pro создан на базе Dongfeng Aeolus E70. Габариты автомобиля составляют 4680×1720×1530 мм, колесная база — 2700 мм. Электромобиль будет оснащаться 163-сильным электромотором и батареей на 53 кВт⋅ч. Пробег по циклу NEDC составляет 420 км.


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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

Артур Саркисов
+4
Артур Саркисов
Автор названия статьи полный кретин
час назад в 09:00
#
fanatik911
+1003
fanatik911
Автор, ты перекурил?? Создан на базе?? От российского там будет только логотип!
час назад в 09:13
#
+17
FreemanZA
Причём создан на базе китайского.
23 минуты назад
#
orange17
+423
orange17
Что с нэймингом? Почему такое тупое название и на латинице? Почему такой туевый дизайн? Почему так плохо всё? 🤦🏽‍♂️
9 минут назад
#
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