Несколько дней назад компания Samsung выпустила оболочку One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов серии Galaxy S10. Апдейт оказался проблемным и был отозван. Его невозможно скачать ни по Wi-Fi, ни с помощью утилиты SmartSwitch.Из-за каких проблем компания Samsung отозвала One UI 3.0 для Galaxy S10, не сообщается. Пользователи жаловались на то, что смартфоны стали перегреваться после установки обновления, а фотографии, сделанные через стандартное приложение камеры, получались смазанными.Вероятно, в скором времени инженеры Samsung устранят баги, обнаруженные в проблемном обновлении, после чего компания сможет выпустить исправленную версию прошивки. Когда это произойдёт, неизвестно.Одновременно с Galaxy S10 до One UI 3.0 с Android 11 начали обновляться планшеты Galaxy Tab S7+. Их прошивка оказалась беспроблемной, она не отозвана, но в настоящее время доступна только пользователям в Южной Корее.