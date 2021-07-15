











Samsung объявила о старте продаж универсальной беспроводной Bluetooth-клавиатуры Smart Keyboard Trio 500 в России. Устройство предназначено для быстрого и удобного набора текста в любом месте и в любое время. Тонкий и легкий аксессуар без труда помещается в сумке и отлично подходит для того, чтобы брать его с собой в поездки.Клавиатура очень быстро подключается к устройству и переключается между гаджетами. Получился универсальный девайс, который можно использовать со смартфоном, планшетом и ноутбуком.Пользователи смартфона или планшета Samsung с One UI 3.1 и подключённым Smart Keyboard Trio 500 могут выбрать три любимых приложения на каждом устройстве и назначить их на специальные «горячие» клавиши на клавиатуре.Например, на планшете пользователь чаще использует видеосервисы и офисные программы, а на смартфоне – социальные сети и мессенджеры: после настройки, при нажатии на «горячие» клавиши будут открываться различные сервисы, в зависимости от выбранного устройства.Беспроводная клавиатура Smart Keyboard Trio 500 позволяет одним нажатием переключать совместимые устройства Galaxy в режим DeX, в котором возможности и интерфейс мобильного устройства становятся приближены к персональному компьютеру. Активировав режим DeX, пользователь может делать заметки, отправлять электронные письма и работать с офисными приложениями, где бы он ни находился.Несмотря на то, что клавиатура очень тонкая и компактная (вес – 412 г, размеры – 280 x 127 x 15 мм), благодаря чему оптимально подходит для мобильной работы, ее клавиши практически того же размера, что и у стандартной клавиатуры.Начиная с сегодняшнего дня клавиатура Smart Keyboard Trio 500 будет доступна в фирменных магазинах бренда и официальном интернет-магазине Samsung в белом и черном цвете по рекомендованной цене 3 590 рублей.