Samsung представила флагманские планшеты серии Galaxy Tab S9

Александр


Компания Samsung провела презентацию, на которой были представлены планшеты Galaxy Tab S9, S9 Plus и S9 Ultra. Они унаследовали дизайн прошлогодней линейки Galaxy Tab S8 и получили улучшенные характеристики.

Во всех моделях используются OLED-экраны с частотой обновления до 120 Гц (диагонали 11, 12,4 и 14,6 дюйма соответственно). Корпусы получили защиту от воды по стандарту IP68, что большая редкость для планшетов. В качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy — специальный чип, разработанный специалистами Qualcomm совместно с Samsung. Объём оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ, накопителя от 128 ГБ до 1 ТБ в зависимости от модели и конфигурации. Накопитель можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Поддержка 5G есть только Tab S9 Plus, остальные модели поддерживают 4G. Все три устройства получили высокоскоростные модули Wi-Fi 6E. В комплектацию включён стилус S-Pen. Среди других особенностей новинок — система объёмного звучания Dolby Atmos с четырьмя динамиками и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.



Операционная система Android была модифицирована инженерами и дизайнерами Samsung специально для этих моделей. Они добавили десктопный режим Dex и функцию Multi Control для быстрого перебрасывания на планшет фотографий со смартфона.

Galaxy Tab S9, S9 Plus и S9 Ultra будут продаваться в США по ценам от 800, 1000 и 1200 долларов соответственно. В России, по слухам, цены будут такими:

  • Tab S9 256 ГБ — 112 990 рублей
  • Tab S9 Plus 256 ГБ — 120 990 рублей
  • Tab S9 Plus 512 ГБ — 133 990 рублей
  • Tab S9 Ultra 512 ГБ — 154 990 рублей
  • Tab S9 Ultra 1 ТБ — 185 990 рублей
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Комментарии

+432
tomtom
Меняю два хороших ноута на i7 на один планшет🤣
час назад в 16:41
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