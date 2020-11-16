Диагональ экрана (в дюймах): 32”

Соотношение сторон: 16:9

Яркость (типовая): 250 кд/м2 (тип.)

Разрешение: 3 840 x 2 160 пикселей (UHD)

HDR10

Интерфейсы: 2 x HDMI 2.0, 1 USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 3 x USB 2.0

Диагональ экрана (в дюймах): 27”, 32”

Соотношение сторон: 16:9

Яркость (типовая): 250 кд/м2 (тип.)

Разрешение: 1 920 x 1 080 пикселей (FHD)

HDR10

Интерфейсы: 2 x HDMI 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2 x USB 2.0







Samsung выпустила Smart Monitor, который стал первым монитором, сочетающим дополнительные мультимедийные сервисы и возможности удаленного ПК. В новую линейку M5 вошли: 27-дюймовое устройство за 230 долларов и 32-дюймовое за 280 долларов. Также появится 32-дюймовый 4K-монитор под названием M7 за 400 долларов.Пользователи могут подключать свои личные мобильные устройства к монитору простым касанием с помощью приложения Tap View и технологий App Casting или Apple AirPlay 2. Для придания мобильному устройству функциональности, приближенной к настольному компьютеру, к гаджету необходимо подключить док-станцию Samsung DeX.При использовании в режиме домашнего офиса или для обучения монитор позволяет работать с приложениями Microsoft Office 365 без подключения к ПК за счет встроенного адаптера Wi-Fi. Благодаря этому пользователям доступен просмотр, редактирование и сохранение документов в облаке прямо с монитора. Функции удаленного доступа (Remote Access) также позволяют осуществлять беспроводной и удаленный доступ к файлам, находящимся на ПК, или просматривать контент с ноутбука независимо от того, расположен ли он дома или остался в офисе. Порт USB Type-C передает данные, отображает содержимое экрана и обеспечивает питание – до 65 Вт – и все это через единый кабель, благодаря чему рабочее пространство избавлено от лишних проводов. Несколько портов USB и поддержка Bluetooth 4.2 обеспечивают дополнительную гибкость подключения. Кроме того, монитор оснащен встроенными двухканальными динамиками.С помощью встроенного магазина приложений пользователи могут просматривать свой любимый контент, в том числе с сервисов Netflix, HBO или YouTube, даже без подключения компьютера или мобильного устройства. Для доступа к контенту и управления воспроизведением можно воспользоваться включенным в комплект поставки пультом дистанционного управления, на котором имеются клавиши быстрого запуска сервисов потокового видео.Технология Adaptive Picture оптимизирует качество изображения для любых условий просмотра, автоматически регулируя яркость и цветовую температуру в соответствии с освещением комнаты. Это обеспечивает наиболее комфортный просмотр в любом окружении, снижая нагрузку на глаза даже при длительном использовании. В мониторе также реализован специальный режим защиты зрения путем уменьшения синей части спектра.На момент запуска монитор доступен в двух сериях. Модель M7 поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD) и представлена в 32-дюймовом варианте, а модель M5 — разрешение Full HD (FHD) и представлена вариантах с диагональю 32 дюйма и 27 дюймов.Smart Monitor от Samsung появятся в продаже с 16 ноября в США, Канаде и Китае, а с конца ноября Samsung планирует расширить географию продаж. О появлении устройства в России будет сообщено дополнительно.