Samsung выпустила Galaxy Buds 2 для фанатов «Покемонов»

Южнокорейская компания выпустила Galaxy Buds 2 Pockemon Edition. Наушники представлены в виде покебола.Samsung продолжает подходить с фантазией к своим продуктам. На этот раз компания выпустила оригинальный чехол в виде шара для ловли карманных монстриков из мультфильма про Покемонов. К сожалению, издание предназначено только для корейского рынка. Таким образом компания позволяет иметь собственный уникальный товар в своей стране.Чехол в который вставляется кейс от Galaxy Buds 2 одинаковый, но покупатели могут выбрать любой из пяти цветов беспроводных наушников. На выбор доступны: оникс, оливковый, белый, лавандовый и графитовый. В комплекте с покеболлом идет ремешок и одна из одиннадцати коллекционных наклеек с покемонами.Кроме того, к такому чехлу подойдут кейсы от Galaxy Buds Pro или Galaxy Buds Live. На данный момент предзаказ новинки еще не начался, но цена уже известна. Обойдется фанатская версия наушников в 106 долларов или примерно 6300 рублей.