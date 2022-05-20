Samsung Наушники

Samsung выпустила Galaxy Buds 2 для фанатов «Покемонов»

Артем
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Южнокорейская компания выпустила Galaxy Buds 2 Pockemon Edition. Наушники представлены в виде покебола.

Samsung продолжает подходить с фантазией к своим продуктам. На этот раз компания выпустила оригинальный чехол в виде шара для ловли карманных монстриков из мультфильма про Покемонов. К сожалению, издание предназначено только для корейского рынка. Таким образом компания позволяет иметь собственный уникальный товар в своей стране.

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Чехол в который вставляется кейс от Galaxy Buds 2 одинаковый, но покупатели могут выбрать любой из пяти цветов беспроводных наушников. На выбор доступны: оникс, оливковый, белый, лавандовый и графитовый. В комплекте с покеболлом идет ремешок и одна из одиннадцати коллекционных наклеек с покемонами.

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Кроме того, к такому чехлу подойдут кейсы от Galaxy Buds Pro или Galaxy Buds Live. На данный момент предзаказ новинки еще не начался, но цена уже известна. Обойдется фанатская версия наушников в 106 долларов или примерно 6300 рублей.


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Источник:
GSM Arena
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