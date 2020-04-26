



По данным OnLeaks, компания Samsung планирует выпустить смартфон серии Galaxy A, особенностями которого станут безрамочный экран и выдвижная селфи-камера.



Этот смартфон получит 6,5-дюймовый экран при толщине корпуса 9,2 мм. В нижней части размещён порт USB Type-C, микрофон и динамик, а 3,5-мм аудиовыход отсутствует, равно как и ИК-излучатель, который пригодился бы для управления бытовой техникой.







Ещё одна утечка касается модели Galaxy A21s, которая станет наследницей Galaxy A20s и получит слегка увеличенный экран и улучшенные характеристики.



По данным инсайдера @Sudhanshu1414, в Galaxy A21s применяется IPS-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти. Фронтальная камера 13-мегапиксельная, а основная состоит из трёх сенсоров (48 + 8 + 2 Мп). Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, также в наличии сканер отпечатков пальцев, порт micro USB, модуль NFC, слот для двух SIM-карт и 3,5-мм выход для наушников.







