PlayStation 2 поступила в продажу 4 марта 2000 году в Японии. Позднее она появилась на американском и европейском рынках, став впоследствии самой популярной консолью за всю историю игровой индустрии. Устройство разошлось количеством более 157 миллионов единиц, в то время как у PS4 по последним данным 108,9 миллионов.
Напомним, американцы и европейцы смогли поиграть во вторую PlayStattion только спустя полгода после японского релиза. На старте у консоли было не очень много игр. Она быстро набрала популярность за счет невысокой цены, поддержки DVD-дисков и совместимости с играми от оригинальной PlayStation.
На PS2 вышли такие хиты:
Также стоит отметить, что PlayStation 2 отлично продавалась после выхода PS3, поскольку её цены были снижены. В 2013 году было объявлено о прекращении производства, в том же году состоялся последний релиз для этой консоли — Pro Evolution Soccer 2014.
Напомним, американцы и европейцы смогли поиграть во вторую PlayStattion только спустя полгода после японского релиза. На старте у консоли было не очень много игр. Она быстро набрала популярность за счет невысокой цены, поддержки DVD-дисков и совместимости с играми от оригинальной PlayStation.
На PS2 вышли такие хиты:
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Shadow of the Colossus
- Grand Theft Auto III
- Grand Theft Auto: Vice City
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Okami
- Final Fantasy X
- Silent Hill 2
- God of War
- Трилогия Devil May Cry
- Трилогия «Принц Персии»
- Bully
Также стоит отметить, что PlayStation 2 отлично продавалась после выхода PS3, поскольку её цены были снижены. В 2013 году было объявлено о прекращении производства, в том же году состоялся последний релиз для этой консоли — Pro Evolution Soccer 2014.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия