Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Shadow of the Colossus

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Okami

Final Fantasy X

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God of War

Трилогия Devil May Cry

Трилогия «Принц Персии»

Bully

PlayStation 2 поступила в продажу 4 марта 2000 году в Японии. Позднее она появилась на американском и европейском рынках, став впоследствии самой популярной консолью за всю историю игровой индустрии. Устройство разошлось количеством более 157 миллионов единиц, в то время как у PS4 по последним данным 108,9 миллионов.Напомним, американцы и европейцы смогли поиграть во вторую PlayStattion только спустя полгода после японского релиза. На старте у консоли было не очень много игр. Она быстро набрала популярность за счет невысокой цены, поддержки DVD-дисков и совместимости с играми от оригинальной PlayStation.Также стоит отметить, что PlayStation 2 отлично продавалась после выхода PS3, поскольку её цены были снижены. В 2013 году было объявлено о прекращении производства, в том же году состоялся последний релиз для этой консоли — Pro Evolution Soccer 2014.