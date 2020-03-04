PlayStation 2

PlayStation 2 поступила в продажу 4 марта 2000 году в Японии. Позднее она появилась на американском и европейском рынках, став впоследствии самой популярной консолью за всю историю игровой индустрии. Устройство разошлось количеством более 157 миллионов единиц, в то время как у PS4 по последним данным 108,9 миллионов.

Напомним, американцы и европейцы смогли поиграть во вторую PlayStattion только спустя полгода после японского релиза. На старте у консоли было не очень много игр. Она быстро набрала популярность за счет невысокой цены, поддержки DVD-дисков и совместимости с играми от оригинальной PlayStation.



На PS2 вышли такие хиты:
  • Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  • Shadow of the Colossus
  • Grand Theft Auto III
  • Grand Theft Auto: Vice City
  • Grand Theft Auto: San Andreas
  • Okami
  • Final Fantasy X
  • Silent Hill 2
  • God of War
  • Трилогия Devil May Cry
  • Трилогия «Принц Персии»
  • Bully

Также стоит отметить, что PlayStation 2 отлично продавалась после выхода PS3, поскольку её цены были снижены. В 2013 году было объявлено о прекращении производства, в том же году состоялся последний релиз для этой консоли — Pro Evolution Soccer 2014.



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