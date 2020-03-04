В магазине PlayStation Store стартовала очередная распродажа. На этот раз компания обещает двойные скидки, воспользоваться которыми смогут подписчики сервиса PS Plus. Игры со скидками разделили на две категории «До 360 рублей» и «До 1100 рублей». Вот несколько интересных предложений.
DARK SOULS III - Deluxe Edition — 899 рублей (было 3 999)
HITMAN: издание «Игра года» — 599 рублей (было 4 299)
Brothers: a Tale of two Sons — 359 рублей (было 1 999)
Dandara — 429 рублей (было 1 069)
Need For Speed — 359 рублей (было 1 199)
Blasphemous — 1 439 рублей (было 1 799)
Mortal Kombat 11 — 2 799 рублей (было 3 999)
Акция продлится до 19 марта. С полным списком игр с двойными скидками можно ознакомиться здесь.
DARK SOULS III - Deluxe Edition — 899 рублей (было 3 999)
HITMAN: издание «Игра года» — 599 рублей (было 4 299)
Brothers: a Tale of two Sons — 359 рублей (было 1 999)
Dandara — 429 рублей (было 1 069)
Need For Speed — 359 рублей (было 1 199)
Blasphemous — 1 439 рублей (было 1 799)
Mortal Kombat 11 — 2 799 рублей (было 3 999)
Акция продлится до 19 марта. С полным списком игр с двойными скидками можно ознакомиться здесь.
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Забрал хитмана и нфс😜