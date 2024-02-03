«Сломается лицо, но не Apple Vision Pro»: блогер устроил суровый краш-тест гаджету

Он бился лицом о стены, ронял гаджет с трехметровой высоты, и всячески пытался изувечить шлем в бытовых условиях. Поломка обнаружилась быстро, но не со стороны экрана.
Проверить на прочность революционную разработку Apple решился ютубер с канала AppleTrack. Краш тест гаджета за $3500 последовал сразу же в день покупки. Главная задача — выяснить прочность стеклянной части шлема, ну и разумеется собрать побольше лайков аудитории.
Чтобы максимально создать условия повседневного использования шлемом, блогер подцепил к Apple Vision Pro блок питания и накладку для изоляции от света. И тут первый тест произошел сам собой.
Прослойка между гаджетом и лицом крепится на магнитах и как заметил автор ролика, они очень слабые. Проще говоря, если ненароком взять устройство за накладную часть, она останется в руках, а все остальное быстро познакомится с полом под тяжестью собственного веса.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Затем парень, закрепив все лямки, начал сшибать углы и стены собственной физиономией. Все работало как и прежде. Блогер отметил, что не хочет получить сотрясение и впечатал устройство уже рукой.
При падении на твердую поверхность с полутораметровой высоты, стекло по-прежнему не потрескалось. Однако первые повреждения все же открылись. Правая прорезиненая часть, выходящая из корпуса, лопнула в месте соединения внутреннего динамика. Который также отказался работать. Через пару падений, аналогичная проблема постигла левую сторону.
Оглядев устройство, выяснилось, что стеклянный слой защищает основание из пластика. Причем, его можно снять и устройство продолжит работать, как и прежде.
По итогу краш-теста автор похвалил исключительную прочность Apple Vision Pro. Гаджет не разобьется, даже если его случайно уронить с высоты собственного роста. Слабой стороной оказались гибкие элементы, которые сломались буквально при повторном падении. Это может говорить о не самом прочном материале, который в теории покроется трещинами при частом использовании. Также по словам автора Apple должны сделать более прочные магниты для противосветовой накладки.