«Сломается лицо, но не Apple Vision Pro»: блогер устроил суровый краш-тест гаджету

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Он бился лицом о стены, ронял гаджет с трехметровой высоты, и всячески пытался изувечить шлем в бытовых условиях. Поломка обнаружилась быстро, но не со стороны экрана.Проверить на прочность революционную разработку Apple решился ютубер с канала AppleTrack. Краш тест гаджета за $3500 последовал сразу же в день покупки. Главная задача — выяснить прочность стеклянной части шлема, ну и разумеется собрать побольше лайков аудитории.Чтобы максимально создать условия повседневного использования шлемом, блогер подцепил к Apple Vision Pro блок питания и накладку для изоляции от света. И тут первый тест произошел сам собой.Прослойка между гаджетом и лицом крепится на магнитах и как заметил автор ролика, они очень слабые. Проще говоря, если ненароком взять устройство за накладную часть, она останется в руках, а все остальное быстро познакомится с полом под тяжестью собственного веса.Затем парень, закрепив все лямки, начал сшибать углы и стены собственной физиономией. Все работало как и прежде. Блогер отметил, что не хочет получить сотрясение и впечатал устройство уже рукой.При падении на твердую поверхность с полутораметровой высоты, стекло по-прежнему не потрескалось. Однако первые повреждения все же открылись. Правая прорезиненая часть, выходящая из корпуса, лопнула в месте соединения внутреннего динамика. Который также отказался работать. Через пару падений, аналогичная проблема постигла левую сторону.Тем не менее само стекло покрылось лишь мелкими потертостями. Фатальное падение наступило лишь после подъема из-под потолка, высотой примерно 3,5 метра. Поверхность Apple Vision Pro покрылась паутинкой, словно лобовое стекло автомобиля при аварии.Оглядев устройство, выяснилось, что стеклянный слой защищает основание из пластика. Причем, его можно снять и устройство продолжит работать, как и прежде.По итогу краш-теста автор похвалил исключительную прочность Apple Vision Pro. Гаджет не разобьется, даже если его случайно уронить с высоты собственного роста. Слабой стороной оказались гибкие элементы, которые сломались буквально при повторном падении. Это может говорить о не самом прочном материале, который в теории покроется трещинами при частом использовании. Также по словам автора Apple должны сделать более прочные магниты для противосветовой накладки.