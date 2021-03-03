





Ожидается, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будут оснащены улучшенными сверхширокоугольными объективами с добавлением стабилизации изображения, в технологии которой применяется сдвиг сенсора. Об этом сообщает сайт MacRumors со ссылкой на источники DigiTimes.В iPhone 12 Pro применяется стандартная двойная оптическая стабилизация изображения для широкоугольного и телеобъектива, в то время, как iPhone 12 Pro Max стал первым смартфоном Apple, получившим поддержку стабилизатора со сдвигом датчика для широкоугольного объектива. Она смещает сам сенсор, а не объектив, в результате изображение получается более резким.По словам источников DigiTimes, компания добавит оптическую стабилизацию изображения со сдвигом сенсора как для широкоугольного, так и для сверхширокоугольного объектива в моделях iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Предыдущие утечки указывали, что Apple оснастит широкоугольным объективом со смещением датчика и оптической стабилизацией все устройства модельного ряда. Также сообщается, что новые объективы получат автофокус.В ноябре прошлого года аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что сверхширокоугольный объектив для линейки iPhone 13 Pro получит увеличенную диафрагму f/1,8, в актуальных моделях показатель светосилы составляет f/2,4. Ожидается, что в линейка смартфонов Apple следующего поколения будет состоять из четырех моделей, каждая из них получит датчик LiDAR и дисплей ProMotion с частотой 120 Гц.