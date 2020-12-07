









Компания OPPO объявила об обновлении интерфейса своих смартфонов до версии ColorOS 11. В России новую оболочку первыми получат флагман Find X2 и недавно выпущенный смартфон Reno4 Lite.Благодаря сотрудничеству с Google компания OPPO стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших публичную бета-версию интерфейса на базе Android 11 в сентябре 2020 года. После получения обратной связи от пользователей со всего мира официальная версия оболочки ColorOS 11 была дополнительно проработана и оптимизирована.Компания OPPO разработала ColorOS 11 с настраиваемым пользовательским интерфейсом, учитывая желание пользователей повысить уровень персонализации. Обои, рингтоны, иконки приложений и режим Always-On Display настраиваются по личным предпочтениям, также OPPO предлагает темный режим интерфейса с тремя цветовыми схемами и различным уровнем контрастности.ColorOS 11 обеспечивают увеличенное время автономной работы, позволяет быстро отвечать на сообщения в чатах, а также поддерживает Flexdrop — новую функцию для многозадачности, позволяющую смотреть видео и читать текст одновременно. Функция Three-Finger Translate, разработанная OPPO совместно с Google и функционирующая на базе Google Lens, предоставляет возможность переводить текст с помощью скриншота, сделанного жестом смахивания тремя пальцами.ColorOS 11 оснащен функцией OPPO Relax 2.0 и режимом анализа данных сна, чтобы помочь пользователям восстановить режима сна и отдыха. Кроме того, новый интерфейс выводит конфиденциальность на новый уровень: в нём появились функции блокировки приложений App Lock и Private System для безопасного хранения и защиты наиболее важной информации.Find X2 и Reno4 Lite станут первыми устройствами от OPPO, получившими официальную версию ColorOS 11 в восточноевропейском регионе. Начиная с декабря 2020 года обновление пользовательского интерфейса появится и на других устройствах, в том числе Reno4 Pro 5G, Reno3 Pro, Reno3, Reno2 Z, Reno Z, Reno2, Reno 10X Zoom, Reno, A72, A52, A53, A91, A5 2020, A9 2020.