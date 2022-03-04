«Honda использует передовые наработки в области безопасности и заботится об экологии. Мы понимаем, что наши компании разные, несмотря на общее стремление в развитии технологий. Именно поэтому мы считаем альянс большим шагом для развития будущих проектов».







Компании планируют совместное проектирование и производство электромобилей. Объединение гигантов должно состоятся в этом году.На данный момент Sony и Honda еще не приняли решение, но обе компании уже договорились и подписали документы о намерении действовать сообща. Первую модель произведет Honda. Компания будет отвечать за разработку электромобиля, дизайн и его реализацию. Sony снабдит автомобиль всевозможными датчиками.Кроме того компании уверены, что альянс будет богатым опытом для обеих сторон. Honda сильна в создании и маркетинге по продажам автомобилей, а Sony в области телекоммуникаций и индустрии развлечений. Вместе компании создадут продукт не имеющий аналогов в мире.Гендиректор Honda возлагает большие надежды на сотрудничество:Весной Sony планировала «влиться» в рынок электрокаров со своим брендом Sony Mobility. Теперь совместные планы с Honda ставят под сомнение намерение Sony действовать в одиночку.