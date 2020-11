Компания Sony заблокировала аккаунты нескольких тысяч обладателей игровой консоли PlayStation 5. Судя по сообщениям на форуме поддержки, блокировка в основном происходит в Гонконге, но есть «пострадавшие» и из других стран.Причина блокировки заключается в том, что пользователи предоставляли доступ к играм из PS Plus Collection обладателям консолей PlayStation 4. В этой подборке собрано два десятка игр, в том числе Uncharted 4, Until Dawn, Bloodborne и God of War — после покупки PlayStation 5 в них можно играть бесплатно как на новой консоли, так и на «плойке» прошлого поколения. Дело в том, что обладатель аккаунта, добавленного на PlayStation 5, после активации коллекции у себя может запускать эти игры на PlayStation 4. На PlayStation 5 можно залогиниться несколькими аккаунтами, и Sony никак не проверяет, принадлежат ли они обладателю консоли или нет.Sony банит не всех подряд, а только тех, кто злоупотребляет щедростью компании слишком сильно. На Ebay и других торговых площадках, к примеру, появились объявления о продаже доступа к PS Plus Collection. Некоторые геймеры берут с клиентов по 8-10 долларов и уже вполне могли не только окупить консоль, но и прилично заработать сверх этого.Sony воспринимает это как пиратство, ведь 20 игр, пусть и относительно старых, стоят дороже 10 долларов. Компания банит как тех, кто продаёт доступ к этим играм, так и тех, кто покупает его, но на разные сроки — первых навечно, вторых сроком на два месяца. Заблокированный аккаунт теряет доступ ко всему своему контенту, включая купленные игры, аддоны, любые достижения и прогресс, виртуальные товары, монеты и прочее.Горьким опытным путём выяснилось, что бан прилетает только после добавления в консоль пятидесяти посторонних аккаунтов. Впрочем, это не означает, что Sony оставит такой лимит. Компания вполне может снизить его, не предупреждая игроков (точно так же, как компания не предупреждала о лимите в 50 аккаунтов), а это значит, что получить бан можно будет абсолютно неожиданно.