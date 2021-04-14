







12 Мп, f/2.2, 16 мм, Dual-PDAF

12 Мп, f/1.7, 24 мм, Dual-PDAF, OIS

12 Мп, f/2.3-2.8, 70мм-105мм, Dual-PDAF, OIS

3D iToF









12 Мп, f/2.2, 16 мм, Dual-PDAF

12 Мп, f/2.2, 24 мм, Dual-PDAF, OIS

12 Мп, f/2.3-2.8, 70мм-105мм, Dual-PDAF, OIS











Xperia 1 III — 99 990 рублей (наушники WF-1000XM3 за предзаказ)

Xperia 5 III — 84 990 рублей (наушники WF-XB700 за предзаказ)







Компания Sony анонсировала выпуск новых смартфонов. Они будут продаваться в том числе в России.Это новый флагман Sony, оснащённый новейшим процессором Snapdragon 888 с модемом 5G и видеочипом Adreno 660, а также OLED-экраном диагональю 6,5 дюймов с разрешением 4K, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR и покрытием из стекла Gorilla Victus. В нём 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 360 Spatial Zoom и 360 Reality Audio. Также есть 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики, а корпус покрыт стеклом Gorilla Glass 6, обладает металлической рамкой и защищён от пыли и влаги по стандартам IP65 и IP68.Фронтальная камера 8-мегапиксельная. В основной камере используется оптика ZEISS и четыре сенсора:Модель Xperia 5 III почти аналогична старшему собрату, но в ней используется экран диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+ и 8 ГБ оперативной памяти. Она также чуть компактнее и легче, а камера трёхсоставная:Это первый смартфон Sony среднего уровня с поддержкой 5G. Устройство получило 6-дюймовый OLED-экран с поддержкой HDR, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 21:9 (разрешение неизвестно). И задняя крышка, и экран защищены стеклом Gorilla шестого поколения.В Xperia 10 III используется процессор Snapdragon 690 со встроенным модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Корпус защищён от пыли и влаги по стандартам IP65 и IP68, также в наличии 3,5-мм аудиовыход для подключения проводных колонок или наушников.Основная камера тройная: основной 12-мегапиксельный сенсор с 27-миллиметровым объективом, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера поддерживает серийную съёмку с частотой 10 кадров в секунду и автоматической регулировкой экспозиции для каждого кадра, как на старших моделях.Стоимость Xperia 10 III пока неизвестна. О выпуске этой новинки будет объявлено в начале лета.