Компания Sony анонсировала выпуск новых смартфонов. Они будут продаваться в том числе в России.
Xperia 1 III
Фронтальная камера 8-мегапиксельная. В основной камере используется оптика ZEISS и четыре сенсора:
- 12 Мп, f/2.2, 16 мм, Dual-PDAF
- 12 Мп, f/1.7, 24 мм, Dual-PDAF, OIS
- 12 Мп, f/2.3-2.8, 70мм-105мм, Dual-PDAF, OIS
- 3D iToF
Xperia 5 III
- 12 Мп, f/2.2, 16 мм, Dual-PDAF
- 12 Мп, f/2.2, 24 мм, Dual-PDAF, OIS
- 12 Мп, f/2.3-2.8, 70мм-105мм, Dual-PDAF, OIS
Xperia 10 III
В Xperia 10 III используется процессор Snapdragon 690 со встроенным модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Корпус защищён от пыли и влаги по стандартам IP65 и IP68, также в наличии 3,5-мм аудиовыход для подключения проводных колонок или наушников.
Основная камера тройная: основной 12-мегапиксельный сенсор с 27-миллиметровым объективом, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера поддерживает серийную съёмку с частотой 10 кадров в секунду и автоматической регулировкой экспозиции для каждого кадра, как на старших моделях.
Цены:
- Xperia 1 III — 99 990 рублей (наушники WF-1000XM3 за предзаказ)
- Xperia 5 III — 84 990 рублей (наушники WF-XB700 за предзаказ)
Стоимость Xperia 10 III пока неизвестна. О выпуске этой новинки будет объявлено в начале лета.
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