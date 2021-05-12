На AliExpress состоялась мировая премьера смарт-часов Mibro Color. Устройство защищено от воды 5ATM, оснащено датчиком уровня кислорода в крови и может проработать в простом режиме 14 дней без подзарядки. Прямо сейчас новинку можно приобрести со скидкой, для этого мы поделимся специальным промокодом, но сначала расскажем подробнее о гаджете.
Mibro Color работают с iOS и Android. Комплектация без излишеств: смарт-часы, зарядное устройство и документация. Аккумулятор на 270 мАч обеспечивает гаджету до 14 дней автономной работы.
Новинка защищена от воды и выдерживает погружения на глубину до 50 метров. Mibro Color оснащаются 1,57-дюймовым экраном с олеофобным покрытием.
Смарт-часы позволяют отслеживать сердечный ритм 24/7. Также имеется датчик насыщения крови кислородом SpO2, отслеживание сна, 15 спортивных режимов и возможность установки индивидуальных циферблатов. Уровень кислорода в крови — это важный показатель здоровья. В нормальном состоянии он может варьироваться от 95 процентов и выше.
У продавца в наличии 5 цветов ремешков. Это поможет подобрать гаджет для соответствия вашему повседневному гардеробу.
Также Mibro Color осуществляют мониторинг уровня стресса и помогают расслабиться, восстанавливая дыхание. Помимо этого, смарт-часы отслеживают количество пройденных шагов, данные о физических нагрузках и отображают уведомления со смартфона. Для связки с мобильным устройством нужно будет установить приложение Mibro Fit. Поддерживаемые языки: упрощенный китайский, английский, французский, испанский, португальский, русский, японский, корейский, тайский, арабский, индонезийский, вьетнамский, турецкий, немецкий, итальянский и польский.
Среди остальных функций: удаленный спуск затвора камеры смартфона, управление воспроизведением музыки, поиск и отключение телефона, прогноз погоды, таймер, калькулятор, секундомер и будильник.
Характеристики
- Модель: XPAW002
- Размеры корпуса: 43*35 мм, Толщина — 10,2 мм
- Размеры ремешка: Ширина — 20 мм, Длина в разложенном виде 252 мм
- Вес: 52 г (включая ремешок)
- Материал: металл + PC/ABS + Жидкая силиконовая резина
- Дисплей: 1,57 дюймов HD Экран
- Емкость аккумулятора: 270 мАч
- Зарядка: Магнитный зарядный кабель
- Версия Bluetooth: 5.0
- Датчики: пульс PPG, кислород в крови, датчик Acc
- Защита от воды и пыли: 5 атм
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