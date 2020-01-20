Xiaomi Mi Note 10























В китайской соцсети Weibo появились фотографии смартфона M10 Pro. Устройство подробно показано со всех сторон, а также в кадр попала коробка и зарядный адаптер.Судя по снимкам, Xiaomi Mi 10 Pro получил экран с узкой рамкой, покрытый стеклом металлический корпус и основная камера с четырьмя сенсорами. Звук из динамика монофонический, 3,5-мм аудиовыхода нет. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C через 65-ваттный адаптер, а значит будет сверхбыстрой.Фотографии были сделаны непосредственно на Xiaomi Mi 10 Pro, о чём свидетельствует надпись на них. Указано, что у новинки 108-мегапиксельная камера. Также известно, что экран Xiaomi Mi 10 Pro обладает частотой обновления 120 Гц, а ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч.Судя по рекламному баннеру, презентация Xiaomi Mi 10 Pro состоится 11 февраля. Тогда же будет показан более простой флагман — Xiaomi Mi 10. На этом баннере изображены устройства с таким же дизайном, как на живых фотографиях, что подтверждает достоверность утечки. Также указано, что в смартфонах используется процессор Qualcomm Snapdragon 865 со встроенных модемом 5G, из чего можно сделать вывод, что они будут поддерживать работу в сетях связи пятого поколения.