В твиттере появились фотографии прототипа смарт-часов Apple Watch Edition, созданного в 2014 году. Эта модель была разработана и подготовлена к производству, но так и не вышла в продажу.
Фотографии опубликовал пользователь с ником DongleBookPro, коллекционирующий прототипы устройств Apple. Среди таких коллекционеров особенно сильно ценятся гаджеты, существующие в единичных экземплярах и не поступившие в серийное производство. Как эта модель Apple Watch.
Что же в ней особенного? Перед нами керамическая версия самой первой модели Apple Watch. По какой-то причине компания Apple отказалась от её выпуска, а часы в керамике вышли лишь спустя два года — в 2016 году. Внешних отличий между этой моделью и её последовательницей почти нет.
Apple выпускает керамическую версию Apple Watch не с каждой итерацией часов — например, её не было в линейках Series 4 в 2018 году и Series 6 в 2020 году. Скорее всего, в этом году выйдет линейка Apple Watch Series 7, но неизвестно, будет ли в ней керамический вариант часов или компания обойдётся только версиями с металлическими корпусами.
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