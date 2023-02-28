Tecno выпустила свой первый складной телефон Phantom V Fold с нестандартным чипсетом

Компания Tecno впервые приняла участие в ежегодной выставке MWC, проходящей сейчас в Барселоне, и в честь своего дебюта представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Phantom V Fold.Несмотря на внешнее сходство с Samsung Galaxy Fold4, Tecno Phantom V Fold получил более крупные дисплеи и менее заметную щель в сложенном состоянии.Phantom V Fold оснащён внешним 6,42-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также складным 7,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2000x2296 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Специально разработанный шарнир избавляет смартфон от зазора между половинками в сложенном состоянии, а складка на гибком экране почти незаметна.На задней панели гаджета расположены три камеры: основная на 50 Мп, телефото на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом и сверхширик на 13 Мп. Кроме того, в смартфоне есть две селфи-камеры — внешняя на 32 МП и внутренняя на 16 МП.Для нового флагмана Tecno выбрала 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 9000+, который по производительности и прочим характеристикам не уступает Snapdragon 8+ Gen 1, используемому в топовых складных смартфонах других брендов. На выбор доступны две конфигурации памяти — 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.