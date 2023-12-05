Twelve South выпустила стильную кожаную зарядку с MagSafe для iPhone и Apple Watch

Фархад
butterfly

Популярный производитель аксессуаров Twelve South представил новый гаджет под названием ButterFly. Девайс представляет собой компактное зарядное устройство 2-в-1 с поддержкой MagSafe и возможностью одновременной зарядки смартфона и смарт-часов или наушников Apple.

butterfly

Концепция Twelve South ButterFly напоминает фирменный Apple MagSafe Duo, который компания недавно сняла с продажи. В сложенном состоянии аксессуар не больше чехла для AirPods Pro по размерам. В отличие от продукта Apple, в Twelve South используется кожа.

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В комплект с зарядкой входит адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт и четыре переходника под различные типы розеток.



Пока Twelve South ButterFly можно предзакать только на сайте компании за $129,99. Ждём, когда эту вещицу привезут в Россию.
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Источник:
Twelve South
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Комментарии

tellurian
+4727
tellurian
Ужасно дорого, на Али есть не мало устройств 3в1 и дешевле.
Я тут под Новый год по работе покупал зарядные станции и стоят 2300₽. Работают хорошо. 3 устройства apple сразу можно заряжать.
Вчера в 20:58
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