



































Бренд 1MORE запустил распродажу своих наушников на AliExpress. По сниженной цене можно купить 1MORE ComfoBuds Pro в цвете Aurora Blue, а также новинку — 1MORE ComfoBuds 2.Наушники 1More ComfoBuds Pro — прямой конкурент AirPods Pro, только по гораздо более низкой цене. Они выполнены в формате TWS и обладают поддержкой активного шумоподавления в трёх режимах:— По умолчанию сильный ANC-шумодав, снижающий шум на 35-40 дБ— Шумодав QuietMax Wind Noise Cancelling, устраняющий неприятные шумы от ветра— Шумодав Mid ANC со средними значениями шумоподавленияПереключаться между режимами шумоподавления на ComfoBuds Pro можно в мобильном приложении или жестом непосредственно на наушниках. Также поддерживается прозрачный режим Pass-Through, который позволяет хорошо слышать собеседника и другие внешние звуки не вынимая наушники из ушей.В ComfoBuds Pro используются динамические драйверы диаметром 13,4 мм с поддержкой широкого спектра частот, в том числе глубокого баса. Поддерживается кодек AAC для высококачественного воспроизведения музыки с высоким битрейтом. В настройке и балансировке звучания этих наушников принимал участие Лука Бигнарди, известный звукоинженер и обладатель четырёх премий «Грэмми».ComfoBuds Pro можно использовать в качестве гарнитуры при разговоре по телефону и в голосовых или видеочатах. В наушниках установлено в общей сложности шесть микрофонов, на каждый из которых возложена определённая задача (захват голоса или фильтрация внешних шумов для передачи в систему шумоподавления), поэтому голос передаётся чистым и почти без искажений.Наушники поддерживают быструю зарядку. При зарядке от кейса время их автономной работы составляет 28 часов.В мобильном приложении можно настроить жесты для управления наушниками и выбрать наиболее удобные команды для запуска воспроизведения, паузы, переключения режимов шумоподавления, регулировки громкости и переключения треков. Также предусмотрена поддержка популярных голосовых ассистентов на Android и iOS, благодаря чему можно отдавать им команды голосом не доставая смартфон.Наушники ComfoBuds Pro обладают эргономичной формой, почти не ощущаются в ушах и подходят в том числе для занятий спортом. В комплект входят четыре пары амбушюр разных размеров для ещё более комфортной посадки.ComfoBuds 2 — новая модель, которая стоит меньше 50 долларов, но предлагает очень хорошее звучание. Наушники поддерживают тонкую настройку эквализации с помощью мобильного приложения с готовыми пресетами для разных жанров (поп, хип-хоп, электроника, вокал, бас и т. п.) Акустические характеристики для этих наушников были подобраны компанией Sonarworks в сотрудничестве с упомянутым ранее звукоинженером и обладателем премий «Грэмми» Лукой Бигнарди. Они добились того, чтобы музыка звучала в этих наушниках так, как её задумывали создатели.В модели ComfoBuds 2 применяются динамические драйверы диаметром 13,4 мм, обеспечивающие воспроизведение широкого диапазона частот. Бас этих наушниках глубокий, средние частоты мягкие и естественные, а высокие частоты очень чистые, добавляющие музыкальной картине богатую детальность.





Дизайн этой модели был разработан инженерами 1MORE с учётом анатомических особенностей человеческого уха, в комплекте несколько амбушюров разных размеров. В наушниках применяется антибактериальный материал, разработанный по собственному патенту 1MORE. Этот материал уничтожает бактерии на корпусе, благодаря чему наушниками можно пользоваться продолжительное время без вреда здоровью.



Наушники ComfoBuds 2 обладают защитой от пота и брызг воды по стандарту IPX5, поддерживают кодек AAC для высококачественного звучания, время их автономной работы при зарядке от кейса составляет 24 часа, поддерживается быстрая зарядка. Система шумоподавления задействует четыре микрофона, ещё два микрофона захватывают голос во время разговора по телефону.



Технологии Sonarworks используются более чем в 70 тысячах музыкальных студий по всему миру. Им доверяют такие звёзды, как Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Adele и Coldplay. Компания уже завоевала доверие профессионалов, теперь стремится расширить горизонты и начала сотрудничать с производителями потребительской акустики.







1MORE — один из брендов экосистемы Xiaomi, в которую входят в том числе наушники серий Redmi AirDots и Mi True Wireless. В разработке наушников этого бренда участвует Лука Бигнарди, известный звукоинженер и обладатель четырёх премий «Грэмми».



При сравнимой цене наушники 1MORE опережают продукцию конкурентов. Компания старается выпускать продукты, которые стоят дешевле аналогов, а по своим возможностям близки к гораздо более дорогим моделям.







Наушники 1MORE продаются в официальном магазине бренда на AliExpress. Отправка товара осуществляется в течение 48 часов после оформления заказа, доставка обычно занимает 10-14 дней, на продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год.



Цены на распродаже с 23 по 27 августа 2021 года:



1MORE ComfoBuds Pro Aurora Blue с промокодом GIFTWEEK200 — 4 854,15 руб.

1MORE ComfoBuds 2 с промокодом GIFTWEEK200 — 2 253,54 руб.







