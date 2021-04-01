Apple выпустила новые бета-версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Обновления доступны разработчикам и пользователям со специальными профилями с доступом к ним.Эта версия интересна рядом нововведений. Новые элементы кода указывают на выход новых устройств, поддержку новых девайсов сторонних производителей и новые голоса Siri. Собрали три главных изменения.Элемент кода в новой бета-версии указывает на появление нового пульта для Apple TV с кнопкой по центру. «Нажмите на центральную кнопку или сенсорную поверхность, чтобы продолжить», — говорится в коде tvOS 14.5.— Mark Gurman (@markgurman) March 31, 2021Имеющиеся пульты дистанционного управления для Apple TV описанию не соответствуют. Они предлагают два ряда кнопок без клавиши по центру.Более старый пульт для моделей Apple TV второго и третьего поколения предлагает дизайн, по описанию похожий тому, что указывается в программном коде. Возможно, это отсылка к нему, но издание MacRumors и 9to5mac считают, что близок релиз нового пульта.Есть вероятность, что это отсылка к пульту от стороннего производителя. Есть вероятность, что его предложит поставщик технологий для умного дома и производитель универсальных пультов дистанционного управления Universal Electronics.Возможно, Apple сама выпустит новый пульт. По слухам, она работает над Apple TV шестого поколения, который будет иметь обновленный чип A-серии и усовершенствованный пульт дистанционного управления.Apple изменила алгоритм оценки состояния батареи на моделях iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Как указано в документе поддержки, программное обнспечение по-новому определит максимальную емкость аккумулятора и пиковую производительность, чтобы устранить неточность оценки состояния аккумулятора.Пользователи этих моделей сталкивались с проблемами из-за бага. Аккумулятор устройства мог неожиданно разрядиться, или у устройства снижалась максимальная производительность.Уведомление об исправлении бага можно будет увидеть, пройдя по пути «Настройки» —> «Батарея» —> «Состояние батареи». Apple объяснила, что нашла причину проблем с аккумулятором и устранила ее.Siri на английском научилась говорить двумя новыми голосами. В США по умолчанию у нее будет не женский голос.Новые голоса Siri разнообразят звучание и структуру речи ассистента. Кроме того, таким образом компания укажет на гендерное разнообразие в обществе. Услышать все четыре голоса помощника можно на видео ниже.«Мы рады представить два новых голоса Siri для англоговорящих пользователей и возможность для пользователей выбрать нужный. Это продолжение давней приверженности Apple к стремлению повысить разнообразие и вовлеченность. Продукты и услуги Apple призваны лучше отражать разнообразие мира, в котором мы живем», — говорится в заявлении компании.Новые голоса, которые были добавлены, используют исходные записи талантов, проходящие через нейронный движок Apple, чтобы голоса «текли более органично» через фразы, генерируемые на лету.Бета-версия также улучшает голос Siri в Ирландии, России и Италии. Теперь Siri обрабатывает 25 млрд запросов на более чем 500 млн голосов и поддерживает 21 язык в 36 странах.