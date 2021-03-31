





Компания Apple выпустила новые бета-версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Обновления доступны разработчикам и пользователям, на чьих устройствах установлены специальные профили, позволяющие устанавливать такие апдейты. В скором времени выйдут публичные бета-сборки, которые будут доступны обычным пользователям, принимающим участие в программе бета-теста Apple.Шестые бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. Бета macOS 11.3 скачивается через механизм Software Update системных настроек компьютера. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).Сейчас Apple развивает обновления iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5. Ожидается, что релизные версии этих апдейтов выйдут в апреле. В июне Apple может представить на конференции WWDC крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15 — их релиз скорее всего состоится осенью.