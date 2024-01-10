Умная стиральная машинка «сливала» гигабайты данных на сторону

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Владелец стиральной машинки LG заметил аномальную трату интернет-трафика со стороны гаджета. По его подсчетам почти 4 ГБ данных в сутки уходили на сторонние серверы. Новостью поделился портал «Хабр».Большинство умных гаджетов могут самостоятельно загружать обновления, а некоторые современные модели стиральных машинок в довесок скачивают кастомные программы для стирки, что сказывается на потребление интернет-трафика. Обычно такие файлы не превышают объемы в 1 ГБ и используются исключительно в процессе работы. Однако пользователь X (Twitter) обратил внимание, что устройство ежедневно тратит около 3,66 ГБ данных. Причем 3,57 ГБ уходит на передачу, и лишь 96 МБ на загрузку в память устройства.Под веткой обсуждения, пользователи предположили, что «стиралка» могла подцепиться по Wi-Fi к вирусному боту, который использовал трафик, например, для DDoS-атак. Также выдвигались предположения в пользу системы мониторинга состояния устройства со стороны LG, но теория маловероятна, так как объем данных слишком велик для этого.Другие эксперты предположили, что произошел сбой обновления ПО и система постоянно обращается к серверу в попытке загрузить апдейт.Присоединились и более безумные теории от майнерского вируса до передачи данных ДНК белья владельца или других действий, которые машинка может собирать и передавать на сторону.В итоге пользователь обрубил доступ устройству в сеть через настройки роутера, что по словам владельца никак не сказалось на его работе.