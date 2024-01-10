Умная стиральная машинка «сливала» гигабайты данных на сторону

Артем
tjsfykjsytk.png
Фото: Unsplash 

Владелец стиральной машинки LG заметил аномальную трату интернет-трафика со стороны гаджета. По его подсчетам почти 4 ГБ данных в сутки уходили на сторонние серверы. Новостью поделился портал «Хабр».

Большинство умных гаджетов могут самостоятельно загружать обновления, а некоторые современные модели стиральных машинок в довесок скачивают кастомные программы для стирки, что сказывается на потребление интернет-трафика. Обычно такие файлы не превышают объемы в 1 ГБ и используются исключительно в процессе работы. Однако пользователь X (Twitter) обратил внимание, что устройство ежедневно тратит около 3,66 ГБ данных. Причем 3,57 ГБ уходит на передачу, и лишь 96 МБ на загрузку в память устройства.

euyhsartujsr.png

Под веткой обсуждения, пользователи предположили, что «стиралка» могла подцепиться по Wi-Fi к вирусному боту, который использовал трафик, например, для DDoS-атак. Также выдвигались предположения в пользу системы мониторинга состояния устройства со стороны LG, но теория маловероятна, так как объем данных слишком велик для этого.

Другие эксперты предположили, что произошел сбой обновления ПО и система постоянно обращается к серверу в попытке загрузить апдейт.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Присоединились и более безумные теории от майнерского вируса до передачи данных ДНК белья владельца или других действий, которые машинка может собирать и передавать на сторону.

В итоге пользователь обрубил доступ устройству в сеть через настройки роутера, что по словам владельца никак не сказалось на его работе.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Хабр
Cсылки по теме:
Создана нейросеть, которая предсказывает будущее человека и знает, когда он умрёт
На компьютерах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA появится суперполезная возможность
Появилась веская причина отказаться от голосовых сообщений как можно скорее

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей
Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+3445
tellurian
Потому нет смысла таким гаджетам давать доступ в интернет.
Имхо
Вчера в 22:08
#
+4360
Gabriel
Где-то в Японии всплакнул умный унитаз)))
Вчера в 22:43
#
kardigan
+3407
kardigan
Есть вещи которые лучше включать будучи дома. Стиралка одна из таких. Рванёт шланг и кабзда. Конечно, если домик полностью в умный можно и так. Если интернет не рубанут.
Сегодня в 04:29
#
Dmitriy
+837
Dmitriy
Так вот как называется копаются в грязном белье....
56 минут назад
#