Lenovo постепенно делится подробностями о своем новом смартфоне для геймеров Legion. Новая утечка демонстрирует, что устройство может получить серьезные изменения в дизайне.Разработчики XDA получили несколько скриншотов с ключевыми характеристиками неанонсированного смартфона из промо-тизера. Одной из отличительных особенностей новинки может стать выезжающая с боку селфи-камера. Такое решение радикально отличается от привычных конструкций устройств, которые уже выпущены на рынок.Для игрового смартфона это может иметь смысл, поскольку пользователи много времени проводят за играми, такими как Call of Duty: Mobile, PUBG или Fortnite. Выезжающая фронтальная камера с бокового торца может стать удобным инструментом для стримеров мобильных игр. В таком расположении камера не будет перекрываться руками.Стоит отметить, что инженеры Lenovo, судя по полученным изображения, решили сместить основной модуль камеры ближе к середине корпуса. У такого решения сразу два логических объяснения. Во-первых, компания делает ставку на то, что пользователи чаще делают снимки в ландшафтном режиме. Во-вторых, так как это игровой смартфон, а значит его владелец чаще будет проводить время в играх, такое расположение камеры поможет свести загрязнения объектива пальцами к минимуму.