В Китае создали гибкую солнечную панель. Её можно свернуть и положить в карман

Ученые смогли преобразить тверды и хрупкие солнечные панели в тонкие и гибкие, как бумага элементы. Разработка сможет применяться в аэрокосмической промышленности, а также в портативных гаджетах и внешних аккумуляторах.Солнечная панель состоит из фотоэлементов преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток и обеспечивает питание устройства. Их можно встретить в калькуляторах, на крышах зданий или автомобилей. Однако современная конструкция имеет один большой минус. Кремний из которого создаются солнечные батареи хрупок. Ученые нескольких технических университетов Китая провели исследования фотоэлектрических ячеек, подвергая их физическим воздействиям. Это позволило выявить и устранить слабые места технологии.Как оказалось, при физической нагрузке солнечные элементы трескаются в области кромки. Ученые сгладили уязвимые переходы, придав материалу U-образную форму и провели ряд испытаний. Эксперимент показал, что внесенные изменения повышают прочность кристаллического кремния при его изгибе. При этом рабочая поверхность ячейки не разрушается и сохраняет свою эффективность на прежнем уровне.По словам ученых, полученная модель слегка уступает в энергоэффективности современным солнечным батареям. Однако приобретенная гибкость многократно компенсирует этот минус и открывает новые возможности для внедрения в портативные устройства и даже целые отрасли.