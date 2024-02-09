В России хотят разрабатывать и выпускать топовые комплектующие для компьютеров

Как рассказал сайт CNews, компания «Селектел» открыла несколько новых вакансий и ищет сотрудников, которые займутся разработкой комплектующих для компьютеров и серверов. Сейчас ей нужны схемотехник и ведущий конструктор печатных плат.
До сих пор «Селектел» занималась предоставлением услуг дата-центра. В объявлении указано, что компания начинает деятельность в нескольких новых направления и «формирует команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные».
У «Селектел» уже есть собственная лаборатория для работы с опытными образцами продукции, а также она сотрудничает с внешними лабораториями, в которых проводятся более сложные работы. Представитель «Селектел» прокомментировал размещение этих вакансий, заявив, что компания пытается узнать, какие компетенции есть на рынке, а также планирует диверсифицировать свои риски. Ближайшая цель — разработка собственного устройства для удалённого доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel, а также сетевой карты, с повышенными настройками безопасности». В отдалённой перспективе при наличии необходимых специалистов и производственных мощностей также может начаться выпуск более сложных компонентов и устройств.
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