В России хотят разрабатывать и выпускать топовые комплектующие для компьютеров

Александр
Фото: Unsplash

Как рассказал сайт CNews, компания «Селектел» открыла несколько новых вакансий и ищет сотрудников, которые займутся разработкой комплектующих для компьютеров и серверов. Сейчас ей нужны схемотехник и ведущий конструктор печатных плат.

До сих пор «Селектел» занималась предоставлением услуг дата-центра. В объявлении указано, что компания начинает деятельность в нескольких новых направления и «формирует команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные».

У «Селектел» уже есть собственная лаборатория для работы с опытными образцами продукции, а также она сотрудничает с внешними лабораториями, в которых проводятся более сложные работы. Представитель «Селектел» прокомментировал размещение этих вакансий, заявив, что компания пытается узнать, какие компетенции есть на рынке, а также планирует диверсифицировать свои риски. Ближайшая цель — разработка собственного устройства для удалённого доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel, а также сетевой карты, с повышенными настройками безопасности». В отдалённой перспективе при наличии необходимых специалистов и производственных мощностей также может начаться выпуск более сложных компонентов и устройств.
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Комментарии

+106
horizon
Это как с остальным клеить логотип и потом говорит сделано в России, чтобы на Госс Закупках 10 концов варить?
Сегодня в 13:11
#
kardigan
+3504
kardigan
Все этого хотят, но не все могут.
Сегодня в 13:39
#
+4418
Gabriel
Разработать это не выпускать.
Эппл тоже много чего разработала, но ничего из Этого сама не произвела , только заказывала на стороне.
Чтобы что-то производить нужны мощности, организованная логистика, поставщики сырья для всего этого, инженерный персонал, высокая культура производства( это самое дорогое и тяжело достижимое) и самое главное нужны рынки сбыта для всего этого добра.
Скорее всего будет только разработка для министерства обороны и производств гражданского направления.
Сегодня в 14:26
#
tellurian
+2679
tellurian Gabriel
Apple работает с производителями того, что разрабатывает и плотно работает. Это даёт ей много преимуществ и увеличивает доходы обеих сторон.
Сегодня в 14:52
#
YABLOKOFON
+76
YABLOKOFON
Знаем проходили, рыфон москвич и т.д. Соврать не дадут будем первой в мире страной, лидерами по переклейке шильдиков))
Сегодня в 14:28
#
tellurian
+2679
tellurian YABLOKOFON
Учитывая профиль компании, я бы так сходу не писал ✍️
Не зная весь подход, цели и задачи.
Спустя время увидим.
Сегодня в 14:53
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