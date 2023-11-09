В России начали продавать активированные MacBook. О чем это говорит и какие есть минусы

Артем
srtjsrtyj.png

Таким образом реализуются новинки, привезенные по параллельному импорту. Упаковка вскрывается для активации — этого требуют правила определенных стран. Количество таких устройств на российском рынке около 25%.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ряд источников. Чаще всего такие устройства приходят из США, где местные регуляторы требуют подтверждения, что гаджет куплен для себя. Также способ позволяет ретейлерам сразу нанести гравировку с русской раскладкой самостоятельно. У Apple есть опция нанесения кириллицы при онлайн-покупке, но ждать такое устройство придется значительно дольше. 

По мнению одного из экспертов подобные меры всего продержаться до тех пор, пока не будут найдены альтернативные поставщики. Например, ОАЭ или Китай, с более лояльными требованиями. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Крупные сети магазинов предупреждают о вскрытой упаковке и активации, при этом утверждают, что модель абсолютно новая и не привязана к Apple ID. 

Минусы покупки активированного MacBook:

  • Отсутствие гарантии Apple. Сейчас в России это не имеет особого значения — ретейлеры предоставляют свою, годовую. Тем не менее, если у пользователя есть возможность обратиться в авторизованные сервисные центры или Apple Store страны где был куплен MacBook, гарантия будет отсчитываться со дня активации. 
  • Устройством могли пользоваться сотрудники магазина. Проверить это невозможно, остается верить на слово.
  • Радости распаковки не будет. Apple очень качественно подходит к созданию этого впечатления. Открывать новый iPhone, iPad или MacBook — отдельное эстетическое удовольствие. В случае с активированными устройствами оно исчезнет, не говоря о том, что на корпусе могут быть замечены следы отпечатков чужих рук.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android
Apple починила Photoshop и новые MacBook Pro на M3 в macOS 14.1.1
Популярная игра Stray выйдет на Mac в декабре. Вам точно понравятся приключения котика в мире киберпанка

Рекомендации

Рекомендации

Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3227
kardigan
Не понимаю людей, которые трясущимися руками и с испариной на лице вскрывают упаковку, для которых снять плёнку с телефона превращается в некий ритул!
Есть ещё одна каста людей, обожающих оставлять наклейки и нашлёпки на стиралках, микроволновках и кондишках.
2 часа назад в 12:13
#
Volnorez Uraganov
+125
Volnorez Uraganov
Поддерживаю, мне это оо же непонятно, я распаковываю без какого либо пиетета, эстеты распаковки наверное сказали бы что я это делаю по варварски)))
50 минут назад
#
tellurian
+4744
tellurian
Почему перекупы в сша не заказывают сразу с российской клавиатурой? На сайте сразу выбрать. Срок доставки никак не меняется. Там и кнопки удобнее сделаны.
17 минут назад
#