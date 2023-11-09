В России начали продавать активированные MacBook. О чем это говорит и какие есть минусы

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Отсутствие гарантии Apple. Сейчас в России это не имеет особого значения — ретейлеры предоставляют свою, годовую. Тем не менее, если у пользователя есть возможность обратиться в авторизованные сервисные центры или Apple Store страны где был куплен MacBook, гарантия будет отсчитываться со дня активации.

Устройством могли пользоваться сотрудники магазина. Проверить это невозможно, остается верить на слово.

Радости распаковки не будет. Apple очень качественно подходит к созданию этого впечатления. Открывать новый iPhone, iPad или MacBook — отдельное эстетическое удовольствие. В случае с активированными устройствами оно исчезнет, не говоря о том, что на корпусе могут быть замечены следы отпечатков чужих рук.

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Таким образом реализуются новинки, привезенные по параллельному импорту. Упаковка вскрывается для активации — этого требуют правила определенных стран. Количество таких устройств на российском рынке около 25%.Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ряд источников. Чаще всего такие устройства приходят из США, где местные регуляторы требуют подтверждения, что гаджет куплен для себя. Также способ позволяет ретейлерам сразу нанести гравировку с русской раскладкой самостоятельно. У Apple есть опция нанесения кириллицы при онлайн-покупке, но ждать такое устройство придется значительно дольше.По мнению одного из экспертов подобные меры всего продержаться до тех пор, пока не будут найдены альтернативные поставщики. Например, ОАЭ или Китай, с более лояльными требованиями.Крупные сети магазинов предупреждают о вскрытой упаковке и активации, при этом утверждают, что модель абсолютно новая и не привязана к Apple ID.