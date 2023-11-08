Apple починила Photoshop и новые MacBook Pro на M3 в macOS 14.1.1
Фархад Усманов —
Компания Apple, в свойственной ей манере, не предоставила перечень исправленных багов в обновлении macOS Sonoma 14.1.1, вышедшем вчера. Как выяснилось, его действительно стоит установить.
Пользователи сети выяснили, что производитель по-тихому устранил баг, из-за которого новые 14-дюймовые модели MacBook Pro и iMac с чипами M3 не могли обновиться до macOS Sonoma с macOS Ventura 13.5.
Более важно, что в macOS 14.1.1 Apple исправила ошибку, из-за которой пользователи Photoshop не могли выбрать некоторые инструменты из боковой панели.
В macOS Ventura 13.6.2 компания решила баг, приводящий иногда к чёрному экрану при включении 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.
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