

















Компания ASUS начала продавать в России свой новый геймерский смартфон. ROG Phone 3 обладает топовыми параметрами и доступен в России в двух версиях.В ASUS ROG Phone 3 установлен AMOLED-экран диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и временем отклика 1 м. В качестве вычислительной платформы используется Snapdragon 865+, объём оперативной памяти LPDDR5 — 12 или 16 ГБ, в накопителе 512 ГБ, а аккумулятор обладает ёмкостью 6000 мАч и поддерживает 30-ваттную зарядку.Фронтальная камера 24-мегапиксельная, а основная камера тройная — с датчиками 64, 13 и 5 Мп. Звук стереофонический, динамики выведены на фронтальную панель.Разъём для зарядки для удобства игры расположен на боковой панели. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.1 и NFC. На смартфоне установлена фирменная оболочка ROG UI на основе Android 10.Отличительная особенность этого смартфона — система охлаждения, которая включает в себя испарительную камеру, графитовую пластину за экраном и увеличенный радиатор особой конструкции, покрывающий наиболее нагревающиеся зоны. Тепло, выделяемое компонентами при максимальных нагрузках, выводится из корпуса смартфона через вентиляционные отверстия на задней панели. Благодаря системе охлаждения во время интенсивных игровых сессий производительность смартфона не снижается из-за перегрева компонентов, а для долгих игровых марафонов предназначен внешний кулер. Его конструкция направляет поток холодного воздуха от вентилятора к нагревающимся участкам смартфона. Это позволяет снизить рабочую температуру устройства, чтобы поддерживать его производительность.Для смартфона ROG Phone 3 разработан ряд модульных аксессуаров, включая геймпад ROG Kunai 3, добавляющий физические контроллеры для управления в играх, новый чехол ROG Lighting Armor, преображающий внешний вид смартфона с помощью подсветки, а также переходник ROG Clip, который позволяет подключать смартфон к консольным контроллерам. Обновленная версия док-станции TwinView Dock 3 превращает смартфон в портативную игровую консоль с двумя экранами, а док-станция Mobile Desktop Dock 3 позволяет подключать к смартфону настольную клавиатуру, мышь и внешний монитор, превращая его в стационарный игровой компьютер.Версия ROG Phone 3 с 12 ГБ оперативной памяти продаётся в России за 79 990 рублей, а вариант с 16 ГБ ОЗУ оценен дороже — 89 990 рублей. Смартфон доступен в российских магазинах.