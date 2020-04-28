Компания Samsung объявила о старте продаж в России новых смартфонов средней ценовой категории Galaxy A31 и Galaxy A41. Новинки получили фирменные Super AMOLED-дисплеи, больше камер высокого разрешения по сравнению с предшественниками для съемки в любых условиях, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и увеличенную емкость аккумулятора.
Приобрести устройства можно в фирменных магазинах Samsung, онлайн-магазине бренда и в сетях партнеров по рекомендованной цене: 19 990 руб. за Galaxy A41 и 17 990/19 990 руб. за Galaxy A31 в черном, белом и красных цветах.
Galaxy A41 получил 6.1-дюймовым Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, вырезом Infinity-U под фронтальную камеру 25 МП и тройную основную камеру, включающую сенсор на 48 МП, ультраширокоугольную 8 МП и камеру для макросъемки 5 МП.
Galaxy A31 отличается большим Super AMOLED-экраном Full HD+ с диагональю 6.4 дюйма и расширенными функциями для съемки. Модель оснащена интеллектуальной системой из четырех камер с основным модулем на 48 МП, широкоугольным объективом, камерой для макросъемки и сенсором глубины с разрешением 8 МП каждый, а также селфи-камерой на 20 МП.
Новинки поставляются с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе Android 10, имеют встроенный в экран сканер отпечатка пальца, а благодаря текстурному корпусу 3D Glastic смартфоны удобно лежат в руке. Galaxy A41 и Galaxy A31 оснащены емкими батареями 3 500 мАч и 5 000 мАч соответственно и быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, которая идет в комплекте. За производительность обоих устройств отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65 (MediaTek 6768).
Приобрести устройства можно в фирменных магазинах Samsung, онлайн-магазине бренда и в сетях партнеров по рекомендованной цене: 19 990 руб. за Galaxy A41 и 17 990/19 990 руб. за Galaxy A31 в черном, белом и красных цветах.
Galaxy A41 получил 6.1-дюймовым Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, вырезом Infinity-U под фронтальную камеру 25 МП и тройную основную камеру, включающую сенсор на 48 МП, ультраширокоугольную 8 МП и камеру для макросъемки 5 МП.
Galaxy A31 отличается большим Super AMOLED-экраном Full HD+ с диагональю 6.4 дюйма и расширенными функциями для съемки. Модель оснащена интеллектуальной системой из четырех камер с основным модулем на 48 МП, широкоугольным объективом, камерой для макросъемки и сенсором глубины с разрешением 8 МП каждый, а также селфи-камерой на 20 МП.
Новинки поставляются с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе Android 10, имеют встроенный в экран сканер отпечатка пальца, а благодаря текстурному корпусу 3D Glastic смартфоны удобно лежат в руке. Galaxy A41 и Galaxy A31 оснащены емкими батареями 3 500 мАч и 5 000 мАч соответственно и быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, которая идет в комплекте. За производительность обоих устройств отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65 (MediaTek 6768).
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а когда самсунг, который по сути, не дешево продает, объявляет цену на смарт, который супер пупер амолед, и по разрешению дисплея и дизайну и по камерам лучше SE, и даже имеет встроенный в экран сканер отпечатка пальца, чего нет даже у айфон 11 про макс, и.т.д....
так вот, не говорят что рубль упал, когда цена в 18000 руб.
может у самсунга и хуавея с хайоми, рубль не падал?