





Компания Apple начала принимать в России предзаказы на новые планшеты и моноблочные компьютеры оснащённые процессором M1 её собственной разработки. Эти устройства были представлены 20 апреля, а в открытой продаже в нашей стране они появятся 21 мая.iPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi и 128 ГБ — 77 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi и 256 ГБ — 86 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi и 512 ГБ — 104 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi и 1 ТБ — 140 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi и 2 ТБ — 176 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 128 ГБ — 91 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 256 ГБ — 100 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 512 ГБ — 118 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 1 ТБ — 154 990 рублейiPad Pro с экраном 11 дюймов, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 2 ТБ — 190 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi и 128 ГБ — 106 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi и 256 ГБ — 115 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi и 512 ГБ — 133 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi и 1 ТБ — 169 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi и 2 ТБ — 205 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 128 ГБ — 120 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 256 ГБ — 129 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 512 ГБ — 147 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 1 ТБ — 183 990 рублейiPad Pro с экраном 12,9 дюйма, поддержкой Wi-Fi/LTE/5G и 2 ТБ — 219 990 рублейЭкран Retina 4.5K диагональю 24 дюйма, 8 ядер CPU и 7 ядер GPU, SSD 256 ГБ, 8 ГБ ОЗУ — 129 990 рублейЭкран Retina 4.5K диагональю 24 дюйма, 8 ядер CPU и 8 ядер GPU, SSD 256 ГБ, 8 ГБ ОЗУ — 149 990 рублейЭкран Retina 4.5K диагональю 24 дюйма, 8 ядер CPU и 8 ядер GPU, SSD 512 ГБ, 8 ГБ ОЗУ — 169 990 рублейApple начнёт принимать предзаказ на новую телевизионную приставку Apple TV 4K с 21 мая. Она стоит 16 990 или 18 990 рублей за версии с 32 и 64 ГБ памяти соответственно и появится в широкой продаже 25 мая.