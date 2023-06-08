В России появились два новых LED-монитора EliteBoard серии Standard с регулируемой подставкой

Компания EliteBoard вывела на российский рынок новые модели мониторов серии Standard с LED-экранами диагональю 24 дюйма (K-24FL1A) и 27 дюймов (MK-27FL1A). Они предназначены для работы с офисными, образовательными и бизнес-программами.
Ключевое отличие новых мониторов серии Standard — регулируемая подставка. С ней можно задействовать рабочее пространство более эффективно: наклоняя, поднимая, вращая и поворачивая экран. Мониторы удобно размещать не только на рабочем столе, но и на стене с помощью кронштейна стандарта VESA 100×100.
За реалистичность изображения отвечает IPS матрица — она обеспечивает высокую яркость, насыщенность цветов и широкий угол обзора. Мониторы оснащены интерфейсами подключения в соответствии с современными требованиями: HDMI 2.0 и DisplayPort.
DisplayPort — современный стандарт интерфейса подключения мониторов, обеспечивающий высочайшую пропускную способность передачи видео и аудиосигнала. Зачастую благодаря осуществлению соединения именно по DisplayPort и удаётся полноценно реализовать ключевые технологии формирования высококачественного изображения в комплексе — HDR, FreeSync, G-Sync, максимальное разрешение и частоту обновления дисплея.
В числе технических характеристик MK-24FL1A и MK-27FL1A:
- Технологии защиты зрения (Flicker-Free, частота обновления экрана 75Гц)
- Технологии динамического обновления экрана AMD FreeSync и G-Sync Compatible
- Встроенные стереодинамики
«2022 год фундаментально изменил рынок потребительской и коммерческой техники в России и странах СНГ. Именитые бренды с колоссальной локальной базой лояльных клиентов либо сократили производство и импорт своей продукции, либо полностью прекратили официальную реализацию на рынках России и Беларуси, открыв тем самым широкие возможности для развития российских производителей, — отметил Дмитрий Мельник, менеджер по поддержке продаж EliteBoard, — На фоне динамичных изменений наша компания занимает уникальную позицию. Мы делаем акцент на активном развитии и разработке продуктов, в которых наиболее нуждается сейчас рынок: мониторов на IPS матрице с возможностью регулировки не только угла наклона, но и высоты. Важно, что при этом продукты EliteBoard остаются максимально доступным решением для любого клиента».
Ранее в серии Standard были представлены два монитора диагональю 24’’ и 27’’. Модели MK-24FL1S и MK-27FL1S обладают высокой контрастностью (3000:1), поддержкой технологии FreeSync и откликом 5 мс.
На LED-мониторы серии Standard действует гарантия 3 года с момента приобретения. Подробнее о продукции EliteBoard можно узнать на сайте производителя.