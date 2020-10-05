



Компания BQ представила на российском рынке BQ 5045L Wallet — один из самых доступных смартфонов с NFC-модулем и Android 10.0 в версии Go Edition. Благодаря встроенному NFC-модулю с помощью этого смартфона можно оплачивать покупки в магазинах бесконтактным методом с банковской карты, привязанной через приложение.



Новый смартфон отличается необычным дизайном: задняя панель корпуса имеет текстуру, которая не даёт устройству случайно выскользнуть из рук, а благодаря игре света и тени задняя крышка способна изменять цвет. BQ 5045L Wallet выполнен в трёх расцветках: «черный хамелеон», «синий хамелеон» и «зеленый хамелеон».



BQ 5045L Wallet оснащён дисплеем диагональю 4,95 дюйма с соотношением сторон 18:9, четырёхъядерным процессором MediaTek MT8765WB с тактовой частотой 1,3 ГГц и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 128 ГБ c помощью карты microSD.



Смартфон поддерживает интернет-соединение в сетях 4G (LTE). Из дополнительных характеристик — аккумулятор с ёмкостью 2000 мАч, а также встроенные модули GPS, AGPS и ГЛОНАСС, которые помогут узнать местоположение или проложить маршрут до нужной точки.



Смартфон BQ 5045 Wallet можно приобрести по цене 5 290 рублей в официальном интернет-магазине BQ.







