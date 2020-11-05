Принадлежащий компании Huawei бренд Honor представил в России смартфон Honor 10X Lite. Предзаказ на него будет открыт 6 ноября 2020 года.
Honor 10X Lite получил дизайн в духе флагманской линейки Honor 30 и будет доступен в трёх расцветках: ультрафиолетовый закат, полночный чёрный и изумрудно-зелёный
В Honor 10X Lite установлен IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Kirin 710A, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 ГБ со слотом для карты памяти microSD, встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки. Также в наличии модуль NFC для бесконтактных платежей, GPS для навигации, Wi-Fi 802.11 b/g/n с поддержкой Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, FM-радио и 3,5-мм аудиоразъём.
Фронтальная камера встроена в небольшой круглый вырез в экране, она делает фотографии с разрешением до 8 Мп и снимает видео с разрешением до Full HD. В основной камере четыре датчика: 48 Мп (диафрагма f/1.8) + 8 Мп (диафрагма f/2.4) + 2 Мп (диафрагма f/2.4) + 2 Мп (диафрагма f/2.4) с ИИ.
Смартфон двухсимочный и работает в сетях 4G, поддержки 5G у него нет. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1 и перспективой обновления до Magic UI 4.0 в ближайшие недели. Сервисов Google тут нет, вместо них используются собственные аналоги от Huawei. В комплектацию включено зарядное устройство мощностью 22,5 Вт.
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