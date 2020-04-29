

























Бренд HONOR представил в России новую серию смартфонов HONOR 9. В неё вошли модели HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S с предустановленным магазином приложений AppGallery. Они поступят в продажу 4 мая в официальный интернет-магазин HONOR и другие каналы партнеров бренда.Смартфон HONOR 9C оснащен безрамочным экраном 6,39 дюйма с интегрированной фронтальной камерой и полезной площадью 90%. Технология расширения динамического диапазона повышает качество изображения.Тройная основная камера HONOR 9C соответствует технологиям флагманского уровня и состоит из модуля 48 МП с диафрагмой f/1.8, широкоугольного модуля 8 МП и вспомогательного модуля для определения глубины резкости 2 МП. Основной модуль 48 МП обеспечивает высокое качество и детализацию фото. Широкоугольный модуль с углом обзора 120° позволяет создавать эффектные фотографии пейзажей и интерьеров, а также портреты. С помощью вспомогательного модуля 2 МП получаются фотографии с эффектом боке.HONOR 9C оснащен мощной батареей емкостью 4000 мАч и 8-ядерным процессором Kirin 710A с интеллектуальными алгоритмами энергосбережения. Расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица обеспечивают разблокировку устройства и высокий уровень конфиденциальности.Смартфон HONOR 9C в цветах корпуса полночный чёрный и ярко-голубой будет доступен по цене 12 990 рублей. Первые покупатели смартфона в интернет-магазине HONOR получат в подарок фитнес-трекер HONOR Band 5.Батарея ёмкостью 5000 мАч гарантирует работу в течение дня, а обновленная технология GPU Turbo 3.0 увеличивает производительность системы и оптимизирует энергопотребление. В смартфон установлен условно безрамочный экран 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.HONOR 9A получил тройную основную камеру 13 МП с широкоугольным модулем и вспомогательным сенсором для создания качественного эффекта боке. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора MediaTek MT6762R.HONOR 9A оснащен 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью установки дополнительной microSD карты емкостью до 512 ГБ. Такое решение позволяет хранить файлы в одном месте и иметь мгновенный доступ к необходимой информации. За защиту персональных данных в HONOR 9A отвечает расположенный на задней поверхности сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лица.Стоимость смартфона HONOR 9A составит 10 990 рублей. Первые покупатели получат в подарок фитнес-трекер HONOR Band 4 Running.HONOR 9S — смартфон начального уровня. Он оснащен основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 МП с режимами портретной и панорамной съемки. В смартфон установлен экран 5,45 дюйма с разрешением 1440×720 пикселей и режимом защиты зрения. За разблокировку устройства и конфиденциальность данных отвечает функция распознавания лица. Для хранения файлов и другой информации HONOR 9S оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Увеличить объем накопителя можно с помощью установки карты памяти емкостью до 512 ГБ в тройной слот для двух SIM-карт и карты microSD. Энергоэффективный 8-ядерный процессор MTK MT6762R в сочетании с аккумулятором емкостью 3020 мАч обеспечивают работу смартфона в течение дня.





HONOR 9S оснащен FM-приёмником, работающим без интернета, а также встроенным усилителем Smart PA, который обеспечивает высокое качество звука. Интерфейс USB OTG позволяет совершать прямое подключение периферийных устройств, а системная оболочка Magic UI 3.0 на базе Android 10 предлагает пользователям темный режим интерфейса и «журнальную» верстку меню.



HONOR 9S будет продаваться в России по цене 6 990 рублей, а покупатели получат в подарок фитнес-трекер HONOR Band 4 Running.



Магазин приложений AppGallery — аналог Play Маркета на смартфонах HONOR, откуда можно скачивать различные приложения и игры. В настоящее время это третья по популярности платформа приложений с аудиторией более 400 миллионов пользователей. В AppGallery также доступны подарки и спецпредложения от партнеров HONOR.







