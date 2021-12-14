





Компания «Аквариус», входящая в Национальную компьютерную корпорацию, выпустила смартфон Aquarius NS M11. Он позиционируется как «первый карманный персональный компьютер, который полностью спроектирован и произведён в России».Aquarius NS M11 был разработан совместно с компанией «Открытая мобильная платформа», которая занимается развитием операционной системы «Аврора». В смартфоне в качестве программной платформы используется «Аврора» версии 4.х.Всех подробностей о технических характеристиках Aquarius NS M11 пока нет, но известно, что в этом устройстве используется 8-ядерный процессор, условно безрамочный экран диагональю 6,67 дюйма с вырезом для фронтальной камеры, основная камера с двумя модулями и светодиодной вспышкой, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. «Аквариус» будет продавать этот смартфон только организациям по контракту и уже принимает заказы на производство серийных партий. Стоимость Aquarius NS M11 неизвестна, она зависит в том числе от объёма поставки и требований заказчика к оснащению устройства.