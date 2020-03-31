Геймеры ждут от Sony официальных новостей по поводу стоимости PlayStation 5, а производитель даже до сих пор не показал внешний вид консоли. Недавно в сеть утекла информация от датского ритейлера по поводу стоимости консоли следующего поколения.



Интернет-магазин Fotex разместил на своем сайте страницу со стартом, указав на ней дату старта предзаказов и ценник PlayStation 5. Если верить источнику, стоимость консоли в датском магазине составит 6 989 крон, а это по текущему курсу около 80 000 рублей.



В эти цифры довольно сложно поверить, поскольку Sony уже не раз заявляла о том, что старается сохранить адекватную стоимость устройства. По словам Bloomberg, PlayStation 5 станет самой дорогой консолью Sony, а её стоимость не превысит 500 долларов, а это около 40 000 по текущему курсу на момент публикации.



Информацию о стоимости от магазина Fotex ставит под сомнение указанная дата начала предзаказов — 1 декабря. Производители уже не раз сообщали, что Xbox Series X и PS5 должны появиться на прилавках в праздничный сезон под конец 2020 года.





