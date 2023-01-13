Xiaomi

В сети появились фотографии будущего хитового смартфона Xiaomi

Фархад

POCO X5 Pro

Пользователь Twitter под ником JAOLtech поделился снимками ещё не представленного смартфона Poco X5 Pro.

На представленных изображениях красуется коробка и сам девайс в фирменном жёлтом цвете. Пластиковая плёнка на дисплее раскрывает основные характеристики смартфона, включая AMOLED-дисплей со стандартным разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления 120 Гц, NFC-модуль для бесконтактной оплаты, середняковый чипсет Snapdragon 778G (к слову, он очень хорошо себя зарекомендовал) и основную камеру на 108 Мп. Разрешение других камер пока неизвестно.

POCO X5 Pro

Кроме того, гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой достаточно быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

На коробке указано, что смартфон оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но, скорее всего, в продаже будут и другие конфигурации.

POCO X5 Pro

Интересно, что по характеристикам Poco X5 Pro 5G абсолютно идентичен модели Redmi Note 12 Pro Speed Edition, которая доступна только в Китае. Ожидается, что анонс новинки Xiaomi состоится в ближайшее время.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+345
Dmitriy
Интересно, там продолжает процветать логика, когда экран не гаснет при разговоре, что ранее позволяло выполнить ухом массу действий в процессе общения? Не, я понимаю, что в моде разговор с удержанием телефона "по-барски" но все же...
2 часа назад в 12:18
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