В сети появились фотографии будущего хитового смартфона Xiaomi

Пользователь Twitter под ником JAOLtech поделился снимками ещё не представленного смартфона Poco X5 Pro.На представленных изображениях красуется коробка и сам девайс в фирменном жёлтом цвете. Пластиковая плёнка на дисплее раскрывает основные характеристики смартфона, включая AMOLED-дисплей со стандартным разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления 120 Гц, NFC-модуль для бесконтактной оплаты, середняковый чипсет Snapdragon 778G (к слову, он очень хорошо себя зарекомендовал) и основную камеру на 108 Мп. Разрешение других камер пока неизвестно.Кроме того, гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой достаточно быстрой зарядки мощностью 67 Вт.На коробке указано, что смартфон оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но, скорее всего, в продаже будут и другие конфигурации.Интересно, что по характеристикам Poco X5 Pro 5G абсолютно идентичен модели Redmi Note 12 Pro Speed Edition, которая доступна только в Китае. Ожидается, что анонс новинки Xiaomi состоится в ближайшее время.