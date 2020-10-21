В обзорном материале рассказал основное про новые часы и бегло сравнил их с Series 5. Теперь о личном опыте и впечатлениях.
Если поленитесь читать первую часть про Apple Watch Series 6, вот краткий пересказ одним абзацем. К этим часам стоит относиться как к iPhone с приставкой S: много нового, но с прошлого поколения апгрейд не обязателен. Прокачали производительность и аккумулятор (заметно), улучшили экран (не заметно), стал удобней always on display, добавили датчик насыщения крови кислородом, но он не медицинский. Как всегда в продаже появилась масса новых браслетов, и купить свежие стоит даже для Series 5 и моделей постарше, а еще много новых циферблатов, но тут уже некоторые доступны только на Series 6. Показывать циферблаты скучными скриншотами не стану, сделаю про них отдельный материал со съёмкой. А пока все-таки о впечатлениях от первых двух недель.
Новые Apple Watch у меня каждый год, но это — рабочие реалии, а не жизненная необходимость. Наиболее комфортно в финансовом плане, как мне кажется, носить одни часы по два года. Исключение — если старые за первый год не потеряли внешний вид и могут быть удачно отправлены в trade-in или на Авито. Когда идет речь, что для обновления нужно добавить немного денег — замена имеет смысл. Если удачно продать старые не получится или вы задумали для них не связанное с продажей будущее, тогда лучше пойти на второй круг и «размазать» ранее потраченное на второй год пользования.
Впрочем, у меня есть знакомые, которым при наличии Series 5 новые часы нужны были срочно. Просто потому, что это — новый продукт Apple, и как можно скорее хочется стать его обладателем. В таком случае я бы рекомендовал смотреть на новые расцветки корпуса — синюю и красную — поскольку это позволяет гарантированно выделиться и похвастаться обновкой перед окружающими. Как раз может получиться классный тандем с iPhone 12. Судя по приуроченным к старту продаж западным публикациям, в новых смартфонах Apple сделала ставку именно на эти расцветки и раздала обзорщикам красные и синие модели. Впрочем, в часах новые цвета хоть и привлекают внимание, но таят в себе определенную опасность.
Красные и синие — круто. Но не для всех
Новые цвета у Apple Watch Series 6 такие, что нельзя однозначно говорить о женской и мужской версии. Да и вообще, ничто не мешает мужчинам искренне любить ярко-красные аксессуары, а женщинам — насыщенные синие. Но для удобства, о цветовых решениях позволю себе говорить в рамках гендерных стереотипов. Те и другие часы выглядят сами по себе выглядят очень красиво, лично я с удовольствием носил бы их, но только время от времени. В зависимости от гардероба и ранее накопленных ремешков, обе расцветки могут оказаться неудачным выбором. С (PRODUCT)RED девушкам повезет чуть больше в плане одежды и будет труднее с подбором ремешков, сделавшим ставку на синий цвет корпуса мужчинам — ровно наоборот.
Apple Watch Series 6 в красном цвете будут хорошо сочетаться прочти со всем, что есть у девушки в гардеробе. Спортивная одежда подойдет без проблем, повседневный smart casual — тоже отлично, расслабленная одежда для выходных может сочетаться без нареканий и даже при выборе делового стиля они станут классным акцентом в комбинации с классическими костюмами. А вот от многих ремешков придется отказаться. Посмотрите на актуальную линейку аксессуаров: оттенки зеленого и синего, некоторые браслеты пастельных цветов, большинство Nike — это все мимо и будет спорно смотреться с корпусом красного цвета. Также и с ранее купленными ремешками, например у меня до сих пор в ходу ремешок из серии Woven Nylon с классической пряжкой, который был представлен четыре или даже пять лет назад. На фото ниже (в съемке для обзора колонки Marshall Emberton) как раз такой, и он хорошо выглядит только с часами классических расцветок.
В синем цвете Apple Watch Series 6 дадут больше свободы в выборе ремешков, поскольку с ними легче комбинируются аксессуары, зато сами часы не всегда будут уместны. В частности, их труднее сочетать с мужским деловым стилем, который зачастую бывает весьма консервативным. Темно-серые или серебристые Apple Watch в паре с миланским сетчатым, кожаным или стальным блочным браслетом можно надевать в офис со строгим дресс-кодом, а в некоторых случаях даже с black tie, но с синей версией провернуть такой трюк вряд ли получится. С одной стороны можно подумать, что проблем нет, и время от времени можно выйти из дома в классических часах вместо умных. Но как тогда быть, если хочется получить награду подвижности 365? В общем, рекомендую не поддаваться соблазну обязательно брать новые цвета, сперва надо оценить совместимость своего гардероба и накопленной коллекции ремешков.
Пульсоксиметр. Заценил, но не пользуюсь
Меня всегда очень вдохновляют истории про Apple Watch, которые так или иначе связаны со здоровьем. Сделать из часов медицинский прибор для ЭКГ — это фанатически здорово, пусть даже и не работает на текущий момент в России. Предложение пользователям в возрасте отслеживать падения и в случае чего автоматически совершать экстренный вызов — такое может спасти немало жизней. Трекинг активности на коляске — еще одна очень классная и важная история про часы. Какими-то функциями мы начинаем пользоваться, какими-то нет, но с каждым обновление Apple очень деликатно на все более настойчиво привлекает внимание к вопросам здоровья, оценки физического состояния и повышения качества жизни. Круто. Очень круто. И здесь даже ничего обсуждать не надо.
«Данные приложения «Кислород в крови» не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза. Могут быть использованы для оценки общего физического состояния» — говорится на сайте Apple. Делать пульсоксиметр сертифицированным медицинским датчиком в Apple Watch не имело смыла. Из-за технологических особенностей, его данные все равно не будут очень точны, а собранные показатели не всегда имеют прямую связь с реальным самочувствием и состоянием здоровья.
Тем не менее, еще один показатель теперь можно взять на заметку. Пусть даже многие пользователи, как и я, не будут активно пользоваться этой функцией и осознанно запускать проверку уровня насыщения крови кислородом, зато Apple Watch Series 6 могут делать это в фоне. Время от времени можно заглядывать в приложение Здоровье, чтобы оценить собранные за период данные, и сравнить их с реальными ощущением своего физического состояния. Ну а в целом пульсоксиметр я бы предложил считать заделом на будущее. Рано или поздно Apple наверняка переработает не слишком дружелюбное сейчас приложение Health и вместо обычного сбора данных из разных источников оно может получить какие-то кардинально новые и неожиданные возможности, вплоть до советов, рекомендаций и даже выводов о физическом состоянии пользователей. А работать это могло бы как на основе совокупности локальной информации, так и по закономерностям от обезличенных больших данных владельцев Apple Watch по всему миру. Впрочем, не буду сильно развивать свои теории и перейду ко сну.
Сплю в часах, слежу за сном. Нравится
Летом, в рамках WWDC, компания Apple анонсировала функцию трекинга сна в watchOS 7 и вызвала массу восторгов по этому поводу. На практике реализация этого получилась на базовом уровне и часы могут только посчитать непосредственно время сна, без детализированного анализа данных и последующего отчета. Многих это разочаровало: неужели не смогли купить какой-нибудь стартап для мощной оценки качества сна на уровне операционной системы? Лично я думаю, что запросто могли купить. Также запросто могли реализовать детальный трекинг собственными силами внутри компании. Но возникает закономерный вопрос: многим ли пользователям это действительно нужно? Многие ли будут готовы не просто разбираться в полученном количестве данных о качестве сна, то еще и правильно интерпретировать собранные показатели? Думаю, ответ отрицательный. По крайней мере, если говорить о большинстве пользователей настолько массового продукта как Apple Watch.
Вместо того, чтобы закидать пользователей чрезмерно большим количеством данных, причем не всегда поддающихся правильной оценке, в Apple сделали крутой режим отхода ко сну и анонсировали саму возможность спать в часах и собирать в процессе этого какие-то данные. Многим людям будет достаточно уже того, что что Apple Watch заранее напомнят о выбранном для сна интервале (помогает выработать привычку), отключат все уведомления, уберут яркость дисплея на минимум и начнут показывать специальный циферблат, лишенный всего, что может отвлечь пользователя от сна. Все это реализовано очень удобно, не требует к себе лишнего внимания и помогает на базовом уровне выстроить правильный режим сна. Согласитесь, то что нужно?
Если хочется большего, в App Store можно найти классные приложения для детального трекинга сна, которые используют Apple Watch для анализа данных, предлагают умные будильники и прочие функции для пользователей-энтузиастов. Например я себе поставил для теста Pillow, Sleep Cycle и SleepWatch. Все с платной подпиской, но чтобы определиться, предусмотрены тестовые периоды или ограниченный бесплатный функционал. Лично я склоняюсь пока оставить SleepWatch как наиболее стабильно работающее приложение с большим количеством данных, но его интерфейс сложно назвать дружелюбным, а все предлагаемые мне данные понятными и полезными. Пользуешься таким — и сразу ясно, почему Apple пока не стала перегружать системный трекер сна. Будучи слишком функциональным, он многих бы отпугнул. В общем, примерно как с почтовым клиентом (и любым другим стандартным приложением) условный Spark от сторонних разработчиков очень хорош, но большинству действительно нужен только Mail и ничего больше.
Кстати, в рамках разговора о трекинге сна нельзя не затронуть тему автономности и скорости зарядки. Я слышал и читал уже много разных мнений. Одни вообще не видят никакой разницы между Series 5 и Series 6 даже при прямых сравнениях, другие восторгаются чуть ли не аккумуляторно-часовой революцией. В моем случае истина оказалась где-то посередине. Мощный прирост времени автономной работы я не заметил. А если точнее, он есть, но вписывается в идею, что за год у моих Series 5 аккумулятор немного износился и поэтому Series 6 в любом случае должны показывать результаты чуть лучше. А вот время зарядки действительно сократилось. Это позволяет не ставить часы на всю ночь, как раньше, а перейти к питанию в два приема: минут 40 утром и минут 40 вечером. В таком случае вы не лишаете себя большого количества данных об активности, ходите всегда с заряженными часами и можете спокойно в них спать. Впрочем, есть также вариант полностью заряжать часы с вечера: во сне Apple Watch теряют примерно 1% заряда в час, так что потом можно либо быстро восполнить энергию утром, либо вообще не заряжать их до вечера, если день намечается не слишком активный. В общем, зарядка и автономность стали косвенно работать на то, чтобы пользователи Apple Watch спали в часах и пользовались ими либо для выработки режима стандартными инструментами, либо для продвинутой оценки качества сна в сторонних приложениях.
Монобраслеты — сложнейший выбор. Я облажался
«У него нет ни пряжки, ни застёжки. Он просто идеально сидит на запястье» — говорит про новые браслеты Apple. И знаете что? Немного лукавит. Отсутствие пряжки, магнита, кнопки или липучки дает огромный прирост к эстетике ремешка, да и положительно сказывается на удобстве. Просто взял, натянул его на запястье — и готово. К сожалению, шансы ошибиться с размером очень велики. Проблема актуальна особенно потому, что сейчас мы стараемся все заказывать через интернет и как можно реже выходим на офлайновый шопинг.
Монобраслеты доступны в 9 размерах, а чтобы определить нужный, Apple предлагает два варианта. Во-первых, можно воспользоваться рулеткой или метром портного, измерить обхват запястья и сравнить с таблицей. Второй вариант — распечатать на принтере специальную страницу, проверить масштаб банковской картой, вырезать тестовый браслет и обернуть его вокруг запястья. Я выбрал второй вариант, и несколько раз «прицеливался», предварительно почитав западные медиа о необходимости очень ответственно подходить к примерке. Не могу сказать, что доволен результатом. Ощущение, что окажись браслет на несколько миллиметров меньше — сел бы идеально. Сейчас часы слишком свободно ведут себя на запястье.
Проблема в том, что ощущение от обёрнутого бумагой запястья и реального браслета с часами сопоставить сложно. С одной стороны ты боишься, что часы будут болтаться, но в то же время опасаешься, что браслет будет давить, а при худшем раскладе — оставлять следы после носки. Увы, даже продолжительные сомнения не помогают избежать ошибки. По своему опыту могу сказать, что при измерении лучше ориентироваться на размер чуть меньше необходимого, поскольку сам браслет не тугой и материал легко тянется. Недобор половинки размера монобраслет прощает, а если выбрать размер с запасом — удобство драматично падает. В общем, насколько крутым в плане удобства и эстетики получился новый аксессуар, настолько же рискованной может оказаться самостоятельная покупка. Если есть сомнения насчёт размера, лучше добраться до магазина Apple Premium Reseller и выбрать вместе с консультантом.
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Если поленитесь читать первую часть про Apple Watch Series 6, вот краткий пересказ одним абзацем. К этим часам стоит относиться как к iPhone с приставкой S: много нового, но с прошлого поколения апгрейд не обязателен. Прокачали производительность и аккумулятор (заметно), улучшили экран (не заметно), стал удобней always on display, добавили датчик насыщения крови кислородом, но он не медицинский. Как всегда в продаже появилась масса новых браслетов, и купить свежие стоит даже для Series 5 и моделей постарше, а еще много новых циферблатов, но тут уже некоторые доступны только на Series 6. Показывать циферблаты скучными скриншотами не стану, сделаю про них отдельный материал со съёмкой. А пока все-таки о впечатлениях от первых двух недель.
Новые Apple Watch у меня каждый год, но это — рабочие реалии, а не жизненная необходимость. Наиболее комфортно в финансовом плане, как мне кажется, носить одни часы по два года. Исключение — если старые за первый год не потеряли внешний вид и могут быть удачно отправлены в trade-in или на Авито. Когда идет речь, что для обновления нужно добавить немного денег — замена имеет смысл. Если удачно продать старые не получится или вы задумали для них не связанное с продажей будущее, тогда лучше пойти на второй круг и «размазать» ранее потраченное на второй год пользования.
Впрочем, у меня есть знакомые, которым при наличии Series 5 новые часы нужны были срочно. Просто потому, что это — новый продукт Apple, и как можно скорее хочется стать его обладателем. В таком случае я бы рекомендовал смотреть на новые расцветки корпуса — синюю и красную — поскольку это позволяет гарантированно выделиться и похвастаться обновкой перед окружающими. Как раз может получиться классный тандем с iPhone 12. Судя по приуроченным к старту продаж западным публикациям, в новых смартфонах Apple сделала ставку именно на эти расцветки и раздала обзорщикам красные и синие модели. Впрочем, в часах новые цвета хоть и привлекают внимание, но таят в себе определенную опасность.
Красные и синие — круто. Но не для всех
Новые цвета у Apple Watch Series 6 такие, что нельзя однозначно говорить о женской и мужской версии. Да и вообще, ничто не мешает мужчинам искренне любить ярко-красные аксессуары, а женщинам — насыщенные синие. Но для удобства, о цветовых решениях позволю себе говорить в рамках гендерных стереотипов. Те и другие часы выглядят сами по себе выглядят очень красиво, лично я с удовольствием носил бы их, но только время от времени. В зависимости от гардероба и ранее накопленных ремешков, обе расцветки могут оказаться неудачным выбором. С (PRODUCT)RED девушкам повезет чуть больше в плане одежды и будет труднее с подбором ремешков, сделавшим ставку на синий цвет корпуса мужчинам — ровно наоборот.
Apple Watch Series 6 в красном цвете будут хорошо сочетаться прочти со всем, что есть у девушки в гардеробе. Спортивная одежда подойдет без проблем, повседневный smart casual — тоже отлично, расслабленная одежда для выходных может сочетаться без нареканий и даже при выборе делового стиля они станут классным акцентом в комбинации с классическими костюмами. А вот от многих ремешков придется отказаться. Посмотрите на актуальную линейку аксессуаров: оттенки зеленого и синего, некоторые браслеты пастельных цветов, большинство Nike — это все мимо и будет спорно смотреться с корпусом красного цвета. Также и с ранее купленными ремешками, например у меня до сих пор в ходу ремешок из серии Woven Nylon с классической пряжкой, который был представлен четыре или даже пять лет назад. На фото ниже (в съемке для обзора колонки Marshall Emberton) как раз такой, и он хорошо выглядит только с часами классических расцветок.
В синем цвете Apple Watch Series 6 дадут больше свободы в выборе ремешков, поскольку с ними легче комбинируются аксессуары, зато сами часы не всегда будут уместны. В частности, их труднее сочетать с мужским деловым стилем, который зачастую бывает весьма консервативным. Темно-серые или серебристые Apple Watch в паре с миланским сетчатым, кожаным или стальным блочным браслетом можно надевать в офис со строгим дресс-кодом, а в некоторых случаях даже с black tie, но с синей версией провернуть такой трюк вряд ли получится. С одной стороны можно подумать, что проблем нет, и время от времени можно выйти из дома в классических часах вместо умных. Но как тогда быть, если хочется получить награду подвижности 365? В общем, рекомендую не поддаваться соблазну обязательно брать новые цвета, сперва надо оценить совместимость своего гардероба и накопленной коллекции ремешков.
Пульсоксиметр. Заценил, но не пользуюсь
Меня всегда очень вдохновляют истории про Apple Watch, которые так или иначе связаны со здоровьем. Сделать из часов медицинский прибор для ЭКГ — это фанатически здорово, пусть даже и не работает на текущий момент в России. Предложение пользователям в возрасте отслеживать падения и в случае чего автоматически совершать экстренный вызов — такое может спасти немало жизней. Трекинг активности на коляске — еще одна очень классная и важная история про часы. Какими-то функциями мы начинаем пользоваться, какими-то нет, но с каждым обновление Apple очень деликатно на все более настойчиво привлекает внимание к вопросам здоровья, оценки физического состояния и повышения качества жизни. Круто. Очень круто. И здесь даже ничего обсуждать не надо.
«Данные приложения «Кислород в крови» не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза. Могут быть использованы для оценки общего физического состояния» — говорится на сайте Apple. Делать пульсоксиметр сертифицированным медицинским датчиком в Apple Watch не имело смыла. Из-за технологических особенностей, его данные все равно не будут очень точны, а собранные показатели не всегда имеют прямую связь с реальным самочувствием и состоянием здоровья.
Тем не менее, еще один показатель теперь можно взять на заметку. Пусть даже многие пользователи, как и я, не будут активно пользоваться этой функцией и осознанно запускать проверку уровня насыщения крови кислородом, зато Apple Watch Series 6 могут делать это в фоне. Время от времени можно заглядывать в приложение Здоровье, чтобы оценить собранные за период данные, и сравнить их с реальными ощущением своего физического состояния. Ну а в целом пульсоксиметр я бы предложил считать заделом на будущее. Рано или поздно Apple наверняка переработает не слишком дружелюбное сейчас приложение Health и вместо обычного сбора данных из разных источников оно может получить какие-то кардинально новые и неожиданные возможности, вплоть до советов, рекомендаций и даже выводов о физическом состоянии пользователей. А работать это могло бы как на основе совокупности локальной информации, так и по закономерностям от обезличенных больших данных владельцев Apple Watch по всему миру. Впрочем, не буду сильно развивать свои теории и перейду ко сну.
Сплю в часах, слежу за сном. Нравится
Летом, в рамках WWDC, компания Apple анонсировала функцию трекинга сна в watchOS 7 и вызвала массу восторгов по этому поводу. На практике реализация этого получилась на базовом уровне и часы могут только посчитать непосредственно время сна, без детализированного анализа данных и последующего отчета. Многих это разочаровало: неужели не смогли купить какой-нибудь стартап для мощной оценки качества сна на уровне операционной системы? Лично я думаю, что запросто могли купить. Также запросто могли реализовать детальный трекинг собственными силами внутри компании. Но возникает закономерный вопрос: многим ли пользователям это действительно нужно? Многие ли будут готовы не просто разбираться в полученном количестве данных о качестве сна, то еще и правильно интерпретировать собранные показатели? Думаю, ответ отрицательный. По крайней мере, если говорить о большинстве пользователей настолько массового продукта как Apple Watch.
Вместо того, чтобы закидать пользователей чрезмерно большим количеством данных, причем не всегда поддающихся правильной оценке, в Apple сделали крутой режим отхода ко сну и анонсировали саму возможность спать в часах и собирать в процессе этого какие-то данные. Многим людям будет достаточно уже того, что что Apple Watch заранее напомнят о выбранном для сна интервале (помогает выработать привычку), отключат все уведомления, уберут яркость дисплея на минимум и начнут показывать специальный циферблат, лишенный всего, что может отвлечь пользователя от сна. Все это реализовано очень удобно, не требует к себе лишнего внимания и помогает на базовом уровне выстроить правильный режим сна. Согласитесь, то что нужно?
Если хочется большего, в App Store можно найти классные приложения для детального трекинга сна, которые используют Apple Watch для анализа данных, предлагают умные будильники и прочие функции для пользователей-энтузиастов. Например я себе поставил для теста Pillow, Sleep Cycle и SleepWatch. Все с платной подпиской, но чтобы определиться, предусмотрены тестовые периоды или ограниченный бесплатный функционал. Лично я склоняюсь пока оставить SleepWatch как наиболее стабильно работающее приложение с большим количеством данных, но его интерфейс сложно назвать дружелюбным, а все предлагаемые мне данные понятными и полезными. Пользуешься таким — и сразу ясно, почему Apple пока не стала перегружать системный трекер сна. Будучи слишком функциональным, он многих бы отпугнул. В общем, примерно как с почтовым клиентом (и любым другим стандартным приложением) условный Spark от сторонних разработчиков очень хорош, но большинству действительно нужен только Mail и ничего больше.
Кстати, в рамках разговора о трекинге сна нельзя не затронуть тему автономности и скорости зарядки. Я слышал и читал уже много разных мнений. Одни вообще не видят никакой разницы между Series 5 и Series 6 даже при прямых сравнениях, другие восторгаются чуть ли не аккумуляторно-часовой революцией. В моем случае истина оказалась где-то посередине. Мощный прирост времени автономной работы я не заметил. А если точнее, он есть, но вписывается в идею, что за год у моих Series 5 аккумулятор немного износился и поэтому Series 6 в любом случае должны показывать результаты чуть лучше. А вот время зарядки действительно сократилось. Это позволяет не ставить часы на всю ночь, как раньше, а перейти к питанию в два приема: минут 40 утром и минут 40 вечером. В таком случае вы не лишаете себя большого количества данных об активности, ходите всегда с заряженными часами и можете спокойно в них спать. Впрочем, есть также вариант полностью заряжать часы с вечера: во сне Apple Watch теряют примерно 1% заряда в час, так что потом можно либо быстро восполнить энергию утром, либо вообще не заряжать их до вечера, если день намечается не слишком активный. В общем, зарядка и автономность стали косвенно работать на то, чтобы пользователи Apple Watch спали в часах и пользовались ими либо для выработки режима стандартными инструментами, либо для продвинутой оценки качества сна в сторонних приложениях.
Монобраслеты — сложнейший выбор. Я облажался
«У него нет ни пряжки, ни застёжки. Он просто идеально сидит на запястье» — говорит про новые браслеты Apple. И знаете что? Немного лукавит. Отсутствие пряжки, магнита, кнопки или липучки дает огромный прирост к эстетике ремешка, да и положительно сказывается на удобстве. Просто взял, натянул его на запястье — и готово. К сожалению, шансы ошибиться с размером очень велики. Проблема актуальна особенно потому, что сейчас мы стараемся все заказывать через интернет и как можно реже выходим на офлайновый шопинг.
Монобраслеты доступны в 9 размерах, а чтобы определить нужный, Apple предлагает два варианта. Во-первых, можно воспользоваться рулеткой или метром портного, измерить обхват запястья и сравнить с таблицей. Второй вариант — распечатать на принтере специальную страницу, проверить масштаб банковской картой, вырезать тестовый браслет и обернуть его вокруг запястья. Я выбрал второй вариант, и несколько раз «прицеливался», предварительно почитав западные медиа о необходимости очень ответственно подходить к примерке. Не могу сказать, что доволен результатом. Ощущение, что окажись браслет на несколько миллиметров меньше — сел бы идеально. Сейчас часы слишком свободно ведут себя на запястье.
Проблема в том, что ощущение от обёрнутого бумагой запястья и реального браслета с часами сопоставить сложно. С одной стороны ты боишься, что часы будут болтаться, но в то же время опасаешься, что браслет будет давить, а при худшем раскладе — оставлять следы после носки. Увы, даже продолжительные сомнения не помогают избежать ошибки. По своему опыту могу сказать, что при измерении лучше ориентироваться на размер чуть меньше необходимого, поскольку сам браслет не тугой и материал легко тянется. Недобор половинки размера монобраслет прощает, а если выбрать размер с запасом — удобство драматично падает. В общем, насколько крутым в плане удобства и эстетики получился новый аксессуар, настолько же рискованной может оказаться самостоятельная покупка. Если есть сомнения насчёт размера, лучше добраться до магазина Apple Premium Reseller и выбрать вместе с консультантом.
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